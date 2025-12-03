fechar
Nautico | Notícia

Elenco do Náutico em 2026: saídas, contratações, renovações e as principais movimentações já confirmadas

O clube alvirrubro segue no mercado em busca de reforços para a temporada 2026, após conquistar o acesso e garantir presença na Série B do próximo ano

Por João Victor Tavares Publicado em 03/12/2025 às 16:18
Hélio dos Anjos, técnico do Náutico
Hélio dos Anjos, técnico do Náutico - Gabriel França/Náutico

Clique aqui e escute a matéria

O Náutico continua trabalhando na reformulação do elenco para a temporada 2026 e ainda deve anunciar diversos reforços ao longo das próximas semanas. O foco da diretoria é montar um grupo competitivo para a disputa do Campeonato Pernambucano e da Série B.

Até agora, apenas um nome foi oficializado: o atacante Júnior Todinho, que defendeu o Vila Nova em 2025. No entanto, outros atletas já negociam com o clube e estão próximos de um acordo, podendo ser anunciados a qualquer momento.

Ao todo, 14 jogadores do elenco atual têm permanência garantida para o próximo ano. Entre eles estão o zagueiro Fagner Alemão e o lateral Luiz Paulo, que se recuperam de lesão e tiveram cláusulas automáticas de renovação ativadas. Já Vitinho e Lucas Cardoso interessam à diretoria, mas ainda não houve acerto para a manutenção de ambos.

Sob o comando de Hélio dos Anjos, o Timbu segue ativo no mercado e busca reforços para todas as posições. Veja o que já se sabe até agora sobre o elenco alvirrubro para 2026:

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Elenco do Náutico em 2026

Contratados

  • Júnior Todinho (Vila Nova)

Reforços na mira do Náutico

  • Reginaldo (Juventude)
  • Segovia (CRB)
  • Matheus Trindade (Criciúma)
  • Kelvin (Atlético-GO)
  • Gabriel Santiago (Figueirense)
  • Dodô (Vila Nova)
  • Ramon Carvalho (Ituano)

Permanecem no elenco

  • Alemão
  • Índio
  • Kayon
  • Luiz Paulo
  • Samuel
  • Otusanya
  • Paulo Sérgio
  • Vinícius

Renovações

  • Hélio dos Anjos (treinador)
  • Muriel
  • Matheus Silva
  • Arnaldo
  • Igor Fernandes
  • Wenderson
  • Lucas Cardoso (clube possui interesse na renovação)
  • Vitinho (clube possui interesse na renovação)

De saída

  • Bruno Mezenga
  • Carlinhos
  • Hélio Borges
  • Igor Bolt
  • Igor Pereira
  • João Maistro
  • Kelvin
  • Marcos Ytalo
  • Patrick Allan
  • Raimar
  • Rayan
  • Wellerson

Emprestados

  • Thalissinho (ABC)
  • Kauã Maranhão (Piauí)
  • Léo (Altos)

Leia também

Nova obra registra a trajetória do retorno do Náutico aos Aflitos
Timbu

Nova obra registra a trajetória do retorno do Náutico aos Aflitos
Náutico inicia manutenção do gramado dos Aflitos para 2026
Aflitos

Náutico inicia manutenção do gramado dos Aflitos para 2026

Compartilhe

Tags