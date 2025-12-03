Elenco do Náutico em 2026: saídas, contratações, renovações e as principais movimentações já confirmadas
O clube alvirrubro segue no mercado em busca de reforços para a temporada 2026, após conquistar o acesso e garantir presença na Série B do próximo ano
O Náutico continua trabalhando na reformulação do elenco para a temporada 2026 e ainda deve anunciar diversos reforços ao longo das próximas semanas. O foco da diretoria é montar um grupo competitivo para a disputa do Campeonato Pernambucano e da Série B.
Até agora, apenas um nome foi oficializado: o atacante Júnior Todinho, que defendeu o Vila Nova em 2025. No entanto, outros atletas já negociam com o clube e estão próximos de um acordo, podendo ser anunciados a qualquer momento.
Ao todo, 14 jogadores do elenco atual têm permanência garantida para o próximo ano. Entre eles estão o zagueiro Fagner Alemão e o lateral Luiz Paulo, que se recuperam de lesão e tiveram cláusulas automáticas de renovação ativadas. Já Vitinho e Lucas Cardoso interessam à diretoria, mas ainda não houve acerto para a manutenção de ambos.
Sob o comando de Hélio dos Anjos, o Timbu segue ativo no mercado e busca reforços para todas as posições. Veja o que já se sabe até agora sobre o elenco alvirrubro para 2026:
Elenco do Náutico em 2026
Contratados
- Júnior Todinho (Vila Nova)
Reforços na mira do Náutico
- Reginaldo (Juventude)
- Segovia (CRB)
- Matheus Trindade (Criciúma)
- Kelvin (Atlético-GO)
- Gabriel Santiago (Figueirense)
- Dodô (Vila Nova)
- Ramon Carvalho (Ituano)
Permanecem no elenco
- Alemão
- Índio
- Kayon
- Luiz Paulo
- Samuel
- Otusanya
- Paulo Sérgio
- Vinícius
Renovações
- Hélio dos Anjos (treinador)
- Muriel
- Matheus Silva
- Arnaldo
- Igor Fernandes
- Wenderson
- Lucas Cardoso (clube possui interesse na renovação)
- Vitinho (clube possui interesse na renovação)
De saída
- Bruno Mezenga
- Carlinhos
- Hélio Borges
- Igor Bolt
- Igor Pereira
- João Maistro
- Kelvin
- Marcos Ytalo
- Patrick Allan
- Raimar
- Rayan
- Wellerson
Emprestados
- Thalissinho (ABC)
- Kauã Maranhão (Piauí)
- Léo (Altos)