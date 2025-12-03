Elenco do Náutico em 2026: saídas, contratações, renovações e as principais movimentações já confirmadas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O clube alvirrubro segue no mercado em busca de reforços para a temporada 2026, após conquistar o acesso e garantir presença na Série B do próximo ano

O Náutico continua trabalhando na reformulação do elenco para a temporada 2026 e ainda deve anunciar diversos reforços ao longo das próximas semanas. O foco da diretoria é montar um grupo competitivo para a disputa do Campeonato Pernambucano e da Série B.

Até agora, apenas um nome foi oficializado: o atacante Júnior Todinho, que defendeu o Vila Nova em 2025. No entanto, outros atletas já negociam com o clube e estão próximos de um acordo, podendo ser anunciados a qualquer momento.

Ao todo, 14 jogadores do elenco atual têm permanência garantida para o próximo ano. Entre eles estão o zagueiro Fagner Alemão e o lateral Luiz Paulo, que se recuperam de lesão e tiveram cláusulas automáticas de renovação ativadas. Já Vitinho e Lucas Cardoso interessam à diretoria, mas ainda não houve acerto para a manutenção de ambos.

Sob o comando de Hélio dos Anjos, o Timbu segue ativo no mercado e busca reforços para todas as posições. Veja o que já se sabe até agora sobre o elenco alvirrubro para 2026:

Elenco do Náutico em 2026

Contratados

Júnior Todinho (Vila Nova)

Reforços na mira do Náutico

Reginaldo (Juventude)

(Juventude) Segovia (CRB)

(CRB) Matheus Trindade (Criciúma)

(Criciúma) Kelvin (Atlético-GO)

(Atlético-GO) Gabriel Santiago (Figueirense)

(Figueirense) Dodô (Vila Nova)

(Vila Nova) Ramon Carvalho (Ituano)

Permanecem no elenco

Alemão

Índio

Kayon

Luiz Paulo

Samuel

Otusanya

Paulo Sérgio

Vinícius

Renovações

Hélio dos Anjos (treinador)

(treinador) Muriel

Matheus Silva

Arnaldo

Igor Fernandes

Wenderson

Lucas Cardoso (clube possui interesse na renovação)

(clube possui interesse na renovação) Vitinho (clube possui interesse na renovação)

De saída

Bruno Mezenga

Carlinhos

Hélio Borges

Igor Bolt

Igor Pereira

João Maistro

Kelvin

Marcos Ytalo

Patrick Allan

Raimar

Rayan

Wellerson

Emprestados