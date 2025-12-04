Santa Cruz oficializa a chegada do lateral-esquerdo Alex Ruan

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Defensor é o quinto reforço confirmado pela Cobra-Coral para a próxima temporada. Atleta também soma passagens por clubes como Cuiabá e Mirassol

Nesta quinta-feira (04), o Santa Cruz anunciou a contratação do lateral-esquerdo Alex Ruan. O jogador chega por pré-contrato após deixar o Brusque.

O defensor de 32 anos é o quinto reforço anunciado pela equipe coral para a próxima temporada. Alex Ruan disputou 30 jogos na última temporada, com um gol marcado.

Ao longo de sua carreira, o atleta também soma passagens por clubes como Brasil de Pelotas, Cuiabá, Mirassol, Joinville, ABC, Parauapebas e Remo, onde foi revelado.

Antes do atleta, já haviam sido confirmadas as chegadas do goleiro Gabriel Souza, ex-Bahia, o zagueiro Ianson, ex-Tombense, além dos meias Andrey, ex-Athletic e Patrick Allan, ex-Náutico.

O time comandado por Marcelo Cabo deve oficializar novas contratações em breve. Tratam-se do lateral-direito Pedro Costa, além de Vitinho e Robinho.

Santa Cruz define pré-temporada para 2026

O Santa Cruz já definiu parte dos amistosos para a pré-temporada. O Tricolor do Arruda irá enfrentar o Laguna-RN, no dia 13 de dezembro, e Santa Cruz-RN, no dia 23 de dezembro.

O time ainda estuda a possibilidade de disputar um jogo-treino no dia 30 de dezembro. No entanto, não há adversário definido.

Vale lembrar que o Santa Cruz ainda deve enfrentar o Defensa y Justicia no primeiro amistoso pela Vitória Cup.

