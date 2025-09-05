Paulo Sérgio volta a sentir dores e desfalca Náutico contra Brusque
Em contrapartida, o goleiro Muriel está recuperado da lesão muscular na coxa e retorna ao Timbu na abertura do Quadrangular Final da Série C
O atacante Paulo Sérgio não retornará ao Náutico no jogo contra o Brusque. Ele começou a semana treinando normalmente, mas sentiu dores na região lombar e foi vetado pelo departamento médico. A expectativa era que ele ficasse no banco de reservas na primeira rodada do Quadrangular Final da Série C.
Neste ano de 2025, Paulo Sérgio tem convivido com uma série de lesões. Ele só jogou 15 dos 40 jogos do Timbu na temporada. Mesmo assim, marcou seis gols e divide a artilharia da equipe alvirrubra junto com os meias Patrick Allan e Marco Antônio.
Sem Paulo Sérgio, Bruno Mezenga e Samuel Otusanya brigam pelo posto de centroavante. Otusanya, no último jogo, marcou dois gols na vitória sobre o Ituano. Por sinal, o primeiro jogador do Náutico a balançar a rede duas vezes na temporada.
A provável escalação do Náutico é com Muriel, Arnaldo, João Maistro, Carlinhos, Igor Fernandes, Igor Pereira, Marco Antônio, Patrick Allan, Hélio Borges, Vinícius e Bruno Mezenga (Samuel Otusanya).
Titular no gol do Náutico
Por outro lado, o goleiro Muriel retorna ao gol do Náutico. Ele ficou de fora dos dois últimos jogos - o empate com o São Bernardo e a vitória sobre o Ituano - por causa de uma lesão muscular grau um na coxa. Sendo assim, Wellerson retorna ao banco de reservas.
Quadrangular final
O Náutico visita o Brusque, neste domingo (7), às 19h (de Brasília), no estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina. O duelo é válido pela primeira rodada do Grupo C do Quadrangular Final da Série C do Campeonato Brasileiro.
Na mesma chave, o Timbu ainda enfrenta o Guarani e a Ponte Preta. Isso sem jogo de ida e volta. Assim, os dois melhores colocados estão classificados para a Série B de 2026 e o primeiro da chave disputa o título da Série C.