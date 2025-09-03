Qual jogo vai passar na Globo hoje (03/09)? Confira a programação completa
A programação esportiva desta semana foi afetada pela Data FIFA das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A seleção entra em campo nesta quinta
Nesta quarta-feira, 2 de setembro de 2025, a TV Globo não exibirá nenhum confronto ao longo do dia. A programação esportiva será afetada pela Data FIFA das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, e apenas na quinta-feira será transmitido o jogo do Brasil pela emissora.
Nesta quarta, ocorrerá o confronto entre Confiança e Bahia, válido pelo jogo de ida da final da Copa do Nordeste, que poderá ser acompanhado apenas ao vivo pela TV Jornal.
Programação da Globo hoje (02)
- 06:00 – Bom Dia Praça
- 08:30 – Bom Dia Brasil
- 09:30 – Encontro com Patrícia Poeta
- 10:35 – Mais Você
- 11:45 – Praça TV – 1ª Edição
- 13:00 – Globo Esporte
- 13:25 – Jornal Hoje
- 14:45 – Edição Especial – Terra Nostra
- 15:15 – Edição Especial – História de Amor
- 15:45 – Sessão da Tarde – Depois Daquela Montanha
- 17:25 – Vale a Pena Ver de Novo – A Viagem
- 18:25 – Êta Mundo Bom!
- 19:10 – Praça TV – 2ª Edição
- 19:40 – Dona de Mim
- 20:30 – Jornal Nacional
- 21:20 – Vale Tudo
- 22:25 – Estrela da Casa
- 23:35 – Jornal da Globo
- 00:25 – Conversa com Bial
- 01:05 – Dona de Mim
- 01:50 – Comédia na Madruga I
- 02:30 – Corujão I – Rota de Fuga 3
