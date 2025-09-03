fechar
Futebol |

Qual jogo vai passar na Globo hoje (03/09)? Confira a programação completa

A programação esportiva desta semana foi afetada pela Data FIFA das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A seleção entra em campo nesta quinta

Por João Victor Tavares Publicado em 03/09/2025 às 6:00
Futebol na Globo 2025
Futebol na Globo 2025 - Reprodução

 

Nesta quarta-feira, 2 de setembro de 2025, a TV Globo não exibirá nenhum confronto ao longo do dia. A programação esportiva será afetada pela Data FIFA das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, e apenas na quinta-feira será transmitido o jogo do Brasil pela emissora.

Nesta quarta, ocorrerá o confronto entre Confiança e Bahia, válido pelo jogo de ida da final da Copa do Nordeste, que poderá ser acompanhado apenas ao vivo pela TV Jornal.

Programação da Globo hoje (02)

  • 06:00 – Bom Dia Praça
  • 08:30 – Bom Dia Brasil
  • 09:30 – Encontro com Patrícia Poeta
  • 10:35 – Mais Você
  • 11:45 – Praça TV – 1ª Edição
  • 13:00 – Globo Esporte
  • 13:25 – Jornal Hoje
  • 14:45 – Edição Especial – Terra Nostra
  • 15:15 – Edição Especial – História de Amor
  • 15:45 – Sessão da Tarde – Depois Daquela Montanha
  • 17:25 – Vale a Pena Ver de Novo – A Viagem
  • 18:25 – Êta Mundo Bom!
  • 19:10 – Praça TV – 2ª Edição
  • 19:40 – Dona de Mim
  • 20:30 – Jornal Nacional
  • 21:20 – Vale Tudo
  • 22:25 – Estrela da Casa
  • 23:35 – Jornal da Globo
  • 00:25 – Conversa com Bial
  • 01:05 – Dona de Mim
  • 01:50 – Comédia na Madruga I
  • 02:30 – Corujão I – Rota de Fuga 3

Como assistir aos jogos da TV Globo online

Você também pode acompanhar a programação da emissora ao vivo através do Globoplay. Lembre-se de que a disponibilidade do sinal ao vivo pode variar conforme a sua região e afiliada local.

Valor do plano

Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:

  • Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)

Saiba como assinar o Globoplay

Assine pelo PC/Computador

  • Acesse o site da Vitrine da Globo;
  • Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";
  • Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
  • Confirme a senha da sua conta da Globo;
  • Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;
  • Confirme o pagamento.

Assine pelo celular

  • Baixe o app do Globoplay (Android | iOS)
  • Toque em "Seja Assinante";
  • Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
  • Escolha o plano desejado;
  • Realize o pagamento por meio do aplicativo.

