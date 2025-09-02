Juliana Paes deve voltar à Globo na próxima novela de Walcyr Carrasco
Um dos maiores nomes da Teledramaturgia Brasileira pode finalmente voltar à TV Globo, após alguns meses afastada das novelas. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, Juliana Paes recebeu uma proposta para voltar à emissora em 2026.
A reportagem contou que a atriz foi convidada pela emissora à integrar o elenco de Quem Ama, Cuida, próxima novela de Walcyr Carrasco, em um dos principais personagens da história.
A produção, que deve substituir Três Graças, de Aguinaldo Silva, que por sua vez substituirá Vale Tudo, tem estreia marcada para maio de 2026 e também deve contar com nomes como Camila Queiroz e Giovanna Antonelli.
Na proposta feita pela Globo, Juliana Paes viveria uma das personagens centrais da história de Walcyr Carrasco. A contratação da atriz é um desejo do próprio autor, ao lado de Amora Mautner, que será responsável pela direção da trama.
