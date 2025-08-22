Simulador do sorteio da Copa do Mundo 2026: Veja adversários do Brasil e todos os grupos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Sorteio oficial acontece no dia 5 de dezembro, em Washington; até lá, veja simulação com os 12 grupos da próxima Copa, que contará com 48 seleções

O Sorteio dos grupos da Copa do Mundo 2026 acontecerá no dia 5 de dezembro, no Kennethy Center, em Washington.

O evento está marcado para às 13h, horário de Brasília e definirá o roteiro desta que será a primeira edição da Copa disputada por 48 seleções (16 a mais que o formato utilizado entre 1998 e 2022) e também a primeira a ser sediada por três países (Estados Unidos, Canadá e México).

Pensando nisso e na proximidade da próxima convocação da Seleção Brasileira, o Blog do Torcedor preparou uma simulação do sorteio, que contou com ajuda da Chat GPT para ser feito.

As 48 seleções classificadas desta simulação foram escolhidas por esta reportagem, garantindo que a distribuição das vagas seja feita de acordo com as tabelas das Eliminatórias e Repescagem, impedindo que, por exemplo, três seleções de um mesmo grupo das Eliminatórias da Uefa não garantam a vaga.

Tomamos a liberdade, também, de escolher as seleções que entendemos como as mais prováveis de conquistar as vagas em seus respectivos continentes.

Lembrando que o sorteio oficial será realizado antes da Repescagem, que contemplará 6 seleções, sendo quatro vindas da Repescagem da Uefa, e duas da Repescagem Intercontinental.

Simulação do sorteio dos grupos da Copa do Mundo 2026



Potes

Pote 1: Estados Unidos, Canadá, México, Portugal, Brasil, Argentina, Inglaterra, Holanda, Espanha, França, Alemanha e Bélgica

Pote 2: Uruguai, Coreia do Sul, Colômbia, Marrocos, Polônia, Áustria, Senegal, Irã, Suíça, Dinamarca, Itália e Japão

Pote 3: África do Sul, Tunísia, Equador, Emirados Árabes Unidos, Gana, Austrália, Camarões, Panamá, Suécia, Costa do Marfim, Nigéria e Croácia

Pote 4: Venezuela, Geórgia, Arábia Saudita, Paraguai, Uzbequistão, Honduras, Costa Rica, Egito, Argélia, Noruega, Jordânia e Nova Zelândia

Grupos:

Grupo A: México, Coreia do Sul, África do Sul e Venezuela

Grupo B: Portugal, Colômbia, Tunísia e Geórgia

Grupo C: Canadá, Marrocos, Equador e Arábia Saudita

Grupo D: Estados Unidos, Polônia, Emirados Árabes Unidos e Paraguai

Grupo E: Inglaterra, Áustria, Gana e Uzbequistão

Grupo F: Holanda, Senegal, Austrália e Honduras

Grupo G: Espanha, Irã, Camarões e Noruega

Grupo H: França, Suíça, Panamá e Egito

Grupo I: Argentina, Itália, Suécia e Argélia

Grupo J: Alemanha, Dinamarca, Costa do Marfim e Costa Rica

Grupo K: Bélgica, Uruguai, Nigéria e Jordânia

Grupo L: Brasil, Japão, Croácia e Nova Zelândia

Regras do sorteio

Com o aumento no número de seleções, haverá também aumento no número de grupos. Ao invés de oito grupos, a Copa do Mundo 2026 terá 12 grupos de quatro seleções cada e, portanto, quatro potes de 12 seleções.

Até o momento, 13 seleções, incluindo as três anfitriãs, já garantiram suas vagas: Estados Unidos, Canadá, México, Japão, Irã, Uzbequistão, Coreia do Sul, Jordânia, Austrália, Nova Zelândia, Brasil, Argentina e Equador.

Tal como em 2014, 2018 e 2022, os potes do sorteio serão definidos pelo Ranking da Fifa. As melhores seleções classificadas, junto aos paí­ses-sede, figurarão no Pote 1 e serão as cabeças-de-chave, este sorteio também levará em conta essas regras.

Com os três grupos dos países-sede com cabeças-de-chave definidos, o México estará no Grupo A na posição A1, o Canadá estará no Grupo C, na posição C1, e por fim os Estados Unidos estarão no Grupo D, na posição D1.

Bloqueios do sorteio

Tal como nas edições anteriores, um grupo não poderá contar com duas seleções do mesmo continente e/ou confederação.

A exceção são as europeias (Uefa). Sendo assim poderão haver duas seleções do Velho Continente em um mesmo grupo. Três não serão permitidas.

Portanto, o Brasil, além de não poder enfrentar uma seleção do Pote 1, também não poderá enfrentar uma sul-americana, casos de Uruguai e Equador, que estarão em outros potes.

Um grupo complicado para o Brasil, por exemplo, poderia ter: Brasil, Itália, Noruega e Gana.

Uma curiosidade é a possibilidade de Austrália e Nova Zelândia caírem no mesmo grupo mesmo ambas sendo da Oceania. Isso acontece porque a seleção australiana é vinculada à AFC, federação da Ásia, enquanto que os neozelandeses seguem vinculados à OFC, do seu continente de origem.

Mata-mata da Copa do Mundo 2026 terá novidades

Com o acréscimo para 48 seleções, será adicionada uma nova fase no mata-mata da Copa do Mundo. Agora, 32 países disputarão a fase eliminatória da competição e para chegar às oitavas-de-final, terão que primeiro disputar o Round of 32, ou dezesseis-avos-de-final.

Para que isso aconteça, além das duas melhores classificadas de cada grupo, as oito melhores terceira colocadas também garantirão a vaga no mata-mata.

O chaveamento, portanto, não será mais tão simples como o formato antigo, onde o 1º colocado de um grupo enfrentava o 2º do seu grupo par (A x B, C x D, E x F, G x H), só sendo possível de conhecer o chaveamento após o término da última partida da fase de grupos.

Isso acontecerá porque uma seleção poderá enfrentar até ter cinco opções de cruzamentos previstas na tabela, que serão modificados a depender de quais grupos tiverem seu 3º colocado classificado.

Haverão, portanto, confrontos 1º x 2º, 2º x 2º, 1º x 3º.

Chaveamento

Dezesseis-avos-de-final

Chave 1 (LADO A)

1º do Grupo E x 3º do Grupo A/B/C/D/F

1º do Grupo I x 3º do Grupo C/D/F/G/H

Chave 2 (LADO A)

2º do Grupo A x 2º do Grupo B

1º do Grupo F x 2º do Grupo C

Chave 3 (LADO A)

2º do Grupo K x 2º do Grupo L

1º do Grupo H x 2º do Grupo J

Chave 4 (LADO A)

1º do Grupo D x 3º do Grupo B/E/F/I/J

1º do Grupo G x 3º do Grupo A/E/H/I/J

Chave 5 (LADO B)

1º do Grupo C x 2º do Grupo F

2º do Grupo E x 2º do Grupo I

Chave 6 (LADO B)

1º do Grupo A x 3º do Grupo C/E/F/H/I

1º do Grupo L x 3º do Grupo E/H/I/J/K

Chave 7 (LADO B)

1º do Grupo J x 2º do Grupo H

2º do Grupo H x 2º do Grupo G

Chave 8 (LADO B)