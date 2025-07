Tensão entre Brasil e Estados Unidos pode atingir torcedores brasileiros na Copa do Mundo de 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Copa do Mundo de 2026 acontecerá nos Estados Unidos, México e Canadá. Fifa ainda não se pronunciou sobre a possibilidade, segundo informou a CNN

A tensão entre Brasil e Estados Unidos pode ir além da taxação econômica e atingir o mundo do esportes. Segundo publicou a CNN, nesta quarta-feira (30), o presidente norte-americano Donald Trump considera a possibilidade de banir os vistos brasileiros, incluindo no período da Copa do Mundo de 2026.

O próximo Mundial de seleções será realizado nos Estados Unidos, Canadá e México.

A Fifa não se pronunciou sobre o caso. Em contrapartida, ameniza o cenário o fato do presidente da entidade, Gianni Infantino, ser visto como aliado de Trump.

A bola relação entre os mandatários ficou clara na Copa do Mundo de Clubes.

O inédito torneio, criado pela Fifa, juntou 32 clubes, com representantes de todos os continentes, nos Estados Unidos.

Donald Trump assistiu ao lado de Gianni Infantino ao título do Paris Saint-Germain sobre o Chelsea.