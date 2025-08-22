Chaveamento da Copa do Mundo 2026: Seleções classificadas, formato do sorteio e cruzamentos do mata-mata

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Sorteio dos grupos acontece no dia 5 de dezembro; saiba tudo sobre o novo formato da Copa do Mundo da fase de grupos até à Grande Final

Faltam menos de 300 dias para a Copa do Mundo 2026! O sorteio dos grupos da Copa do Mundo 2026 acontecerá no dia 5 de dezembro, no Kennedy Center, em Washington, às 13h (de Brasília).

Esta será a primeira edição da Copa que será disputada por 48 seleções (16 a mais que o formato utilizado entre 1998 e 2022) e também a primeira a ser sediada por três países.

Isso, portanto, afeta toda a competição, que salta de 64 para 104 jogos, aumentando também o número de grupos, como também o número de fases, sendo agora necessário que o campeão disputem 8 jogos para chegar à Final ao invés das 7 partidas do formato anterior que durou de 1998 a 2022.

Formato do Sorteio da Copa do Mundo 2026



Com o aumento no número de seleções, haverá também aumento no número de grupos. Ao invés de oito grupos, a Copa do Mundo 2026 terá 12 grupos de quatro seleções cada e, portanto, quatro potes de 12 seleções.

Até o momento, 13 seleções, incluindo as três anfitriãs, já garantiram suas vagas:

Estados Unidos, Canadá, México, Japão, Irã, Uzbequistão, Coreia do Sul, Jordânia, Austrália, Nova Zelândia, Brasil, Argentina e Equador.

Tal como em 2014, 2018 e 2022, os potes do sorteio serão definidos pelo Ranking da Fifa.

As melhores seleções classificadas, junto aos paí­ses sede, figurarão no Pote 1 e serão as cabeças-de-chave.

Com os três grupos dos países sede com cabeças-de-chave definidos, o México estará no Grupo A na posição A1, o Canadá estará no Grupo C, na posição C1, e por fim os Estados Unidos estarão no Grupo D, na posição D1.

Bloqueios do sorteio

Tal como nas edições anteriores, um grupo não poderá contar com duas seleções do mesmo continente e/ou confederação.

A exceção são as europeias (Uefa). Sendo assim poderão haver duas seleções do Velho Continente em um mesmo grupo. Três não serão permitidas.

Portanto, o Brasil, além de não poder enfrentar uma seleção do Pote 1, também não poderá enfrentar uma sul-americana, casos de Uruguai e Equador, que estarão em outros potes.

Um grupo complicado para o Brasil, por exemplo, poderia ter: Brasil, Itália, Noruega e Gana., lembrando que fora a Seleção Brasileira, nenhuma delas ainda garantiu a sua vaga.

Uma curiosidade é a possibilidade de Austrália e Nova Zelândia caírem no mesmo grupo mesmo ambas sendo da Oceania.

Isso acontece porque a seleção australiana é vinculada à AFC, federação da Ásia, enquanto que os neozelandeses seguem vinculados à OFC, do seu continente de origem.

Novo formato de disputa da Copa do Mundo 2026

Com o acréscimo para 48 seleções, será adicionada uma nova fase no mata-mata da Copa do Mundo.

Agora, 32 países disputarão a fase eliminatória da competição e, para chegar às oitavas-de-final, terão que primeiro disputar o Round of 32, ou dezesseis-avos-de-final.

Para que isso aconteça, além das duas melhores classificadas de cada grupo, as oito melhores terceira colocadas também garantirão a vaga no mata-mata.

O chaveamento, portanto, não será mais tão simples como o formato antigo, onde o 1º colocado de um grupo enfrentava o 2º do seu grupo par (A x B, C x D, E x F, G x H), só sendo possível de conhecer o chaveamento após o término da última partida da fase de grupos.

Isso acontecerá porque uma seleção poderá enfrentar até ter cinco opções de cruzamentos previstas na tabela, que serão modificados a depender de quais grupos virão as seleções classificadas como melhor 3° colocados.

Haverão, portanto, três tipos de cruzamentos: 1º x 2º, 2º x 2º, 1º x 3º.

Chaveamento

Dezesseis-avos-de-final

Chave 1 (LADO A)

1º do Grupo E x 3º do Grupo A/B/C/D/F

1º do Grupo I x 3º do Grupo C/D/F/G/H

Chave 2 (LADO A)

2º do Grupo A x 2º do Grupo B

1º do Grupo F x 2º do Grupo C

Chave 3 (LADO A)

2º do Grupo K x 2º do Grupo L

1º do Grupo H x 2º do Grupo J

Chave 4 (LADO A)

1º do Grupo D x 3º do Grupo B/E/F/I/J

1º do Grupo G x 3º do Grupo A/E/H/I/J

Chave 5 (LADO B)

1º do Grupo C x 2º do Grupo F

2º do Grupo E x 2º do Grupo I

Chave 6 (LADO B)

1º do Grupo A x 3º do Grupo C/E/F/H/I

1º do Grupo L x 3º do Grupo E/H/I/J/K

Chave 7 (LADO B)

1º do Grupo J x 2º do Grupo H

2º do Grupo H x 2º do Grupo G

Chave 8 (LADO B)