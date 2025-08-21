Convocação da Seleção Brasileira: Data, horário e onde assistir ao vivo
Carlo Ancelotti convocará 23 jogadores para os jogos contra Chile e Bolívia, em setembro, pelas últimas rodadas das Eliminatórias da Copa
A convocação da Seleção Brasileira para os jogos contra Chile e Bolívia, nos dias 4 e 9 de setembro, pelas duas últimas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 acontece na próxima segunda-feira (25), na sede da CBF, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.
A lista com os 23 jogadores está prevista para ser divulgada às 15h30, horário de Brasília. A convocação terá transmissão ao vivo da CBF TV, no YouTube.
Esta será a segunda convocação de Carlo Ancelotti no comando da Seleção e a primeira em que o treinador italiano terá tido tempo para acompanhar os jogadores devidamente antes de definir sua lista, dado que, na primeira oportunidade, Ancelotti havia recém-saído do Real Madrid.
Com o Brasil já classificado para a Copa do Mundo do ano que vem, a tendência é que possamos ver uma série de testes nos dois jogos ao invés de priorizar-se o entrosamento como indicam os nomes presentes na pré-lista, incluindo Neymar, e a ausência de Vinicius Júnior, suspenso contra o Chile, mas que poderia jogar contra a Bolívia.
Jogadores presentes na pré-lista
A pré-lista conta com mais de 50 nomes, mas apenas 19 foram vazados previamente após apuração do ge, confira:
- Goleiros: Gabriel Brazão (Santos) e Hugo Souza (Corinthians)
- Zagueiros: Éder Militão (Real Madrid), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Léo Pereira (Flamengo) e Léo Ortiz (Flamengo)
- Laterais: Vitinho e Alex Telles (Botafogo), Paulo Henrique (Vasco), Kaiki Bruno (Cruzeiro) e Alex Sandro (Flamengo)
- Meio-campistas: Danilo (Botafogo), Marcos Antônio (São Paulo), Matheus Pereira (Cruzeiro) e Jean Lucas (Bahia)
- Atacantes: Kaio Jorge (Cruzeiro), Neymar (Santos), Rodrygo (Real Madrid) e Samuel Lino (Flamengo)
Datas e horários dos próximos jogos da Seleção Brasileira
Ambas as partidas terão transmissão da Globo, na tv aberta, do Sportv, na tv fechada, do geTV, no YouTube e do Globoplay, no streaming.
Brasil x Chile (17ª rodada)
- Quinta-feira, 04/09, às 21h30, horário de Brasília, no Maracanã
Bolívia x Brasil (18ª rodada)
- Terça-feira, 09/09, às 20h30, horário de Brasília, no Estádio Municipal de El Alto
Classificação das Eliminatórias
|Pos
|Clube
|Pts
|PJ
|VIT
|E
|DER
|GM
|GC
|SG
|1º
|Argentina
|35
|16
|11
|2
|3
|28
|9
|19
|2º
|Equador
|25
|16
|7
|7
|2
|13
|5
|8
|3º
|Brasil
|25
|16
|7
|4
|5
|21
|16
|5
|4º
|Uruguai
|24
|16
|6
|6
|4
|19
|12
|7
|5º
|Paraguai
|24
|16
|6
|6
|4
|13
|10
|3
|6º
|Colômbia
|22
|16
|5
|7
|4
|19
|15
|4
|7º
|Venezuela
|18
|16
|4
|6
|6
|15
|19
|-4
|8º
|Bolívia
|17
|16
|5
|2
|9
|16
|32
|-16
|9º
|Peru
|12
|16
|2
|6
|8
|6
|17
|-11
|10º
|Chile
|10
|16
|2
|4
|10
|9
|24
|-15