Convocação da Seleção Brasileira: Data, horário e onde assistir ao vivo

Carlo Ancelotti convocará 23 jogadores para os jogos contra Chile e Bolívia, em setembro, pelas últimas rodadas das Eliminatórias da Copa

Por Victor Peixoto Publicado em 21/08/2025 às 17:16
Carlo Ancelotti, treinador da Seleção Brasileira
Carlo Ancelotti, treinador da Seleção Brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

convocação da Seleção Brasileira para os jogos contra Chile e Bolívia, nos dias 4 e 9 de setembro, pelas duas últimas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 acontece na próxima segunda-feira (25), na sede da CBF, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

A lista com os 23 jogadores está prevista para ser divulgada às 15h30, horário de Brasília. A convocação terá transmissão ao vivo da CBF TV, no YouTube.

Esta será a segunda convocação de Carlo Ancelotti no comando da Seleção e a primeira em que o treinador italiano terá tido tempo para acompanhar os jogadores devidamente antes de definir sua lista, dado que, na primeira oportunidade, Ancelotti havia recém-saído do Real Madrid.

Com o Brasil já classificado para a Copa do Mundo do ano que vem, a tendência é que possamos ver uma série de testes nos dois jogos ao invés de priorizar-se o entrosamento como indicam os nomes presentes na pré-lista, incluindo Neymar, e a ausência de Vinicius Júnior, suspenso contra o Chile, mas que poderia jogar contra a Bolívia.

Jogadores presentes na pré-lista

A pré-lista conta com mais de 50 nomes, mas apenas 19 foram vazados previamente após apuração do ge, confira:

  • Goleiros: Gabriel Brazão (Santos) e Hugo Souza (Corinthians)
  • Zagueiros: Éder Militão (Real Madrid), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Léo Pereira (Flamengo) e Léo Ortiz (Flamengo)
  • Laterais: Vitinho e Alex Telles (Botafogo), Paulo Henrique (Vasco), Kaiki Bruno (Cruzeiro) e Alex Sandro (Flamengo)
  • Meio-campistas: Danilo (Botafogo), Marcos Antônio (São Paulo), Matheus Pereira (Cruzeiro) e Jean Lucas (Bahia)
  • Atacantes: Kaio Jorge (Cruzeiro), Neymar (Santos), Rodrygo (Real Madrid) e Samuel Lino (Flamengo)

Datas e horários dos próximos jogos da Seleção Brasileira

Ambas as partidas terão transmissão da Globo, na tv aberta, do Sportv, na tv fechada, do geTV, no YouTube e do Globoplay, no streaming.

Brasil x Chile (17ª rodada)

  • Quinta-feira, 04/09, às 21h30, horário de Brasília, no Maracanã

Bolívia x Brasil (18ª rodada)

  • Terça-feira, 09/09, às 20h30, horário de Brasília, no Estádio Municipal de El Alto

Classificação das Eliminatórias

Pos Clube Pts PJ VIT E DER GM GC SG  
ARArgentina 35 16 11 2 3 28 9 19
ECEquador 25 16 7 7 2 13 5 8  
BRBrasil 25 16 7 4 5 21 16 5  
UYUruguai 24 16 6 6 4 19 12 7
PYParaguai 24 16 6 6 4 13 10 3  
COColômbia 22 16 5 7 4 19 15 4  
VEVenezuela 18 16 4 6 6 15 19 -4  
BOBolívia 17 16 5 2 9 16 32 -16  
PEPeru 12 16 2 6 8 6 17 -11
10º CLChile 10 16 2 4 10 9 24 -15  

