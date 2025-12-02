'A Fazenda 17': veja quem está na mira da formação da 11ª Roça
Com rivalidades acirradas e aliados divididos, a formação da 11ª Roça promete revelar novas disputas, votos inesperados e possíveis reviravoltas
A reta final de A Fazenda 17 está afunilando as estratégias e deixando cada aliança por um fio. E a formação da 11ª Roça, que acontece nesta terça (2), já tem nomes circulando como possíveis alvos — e promete expor de vez os novos conflitos da casa.
O Fazendeiro da semana, Walério Araújo, já decidiu seu voto: Saory Cardoso. A escolha vem na esteira do bate-boca que os dois protagonizaram na semana passada, quando o estilista se irritou com falas da peoa e avaliou que ela passou dos limites, inclusive ao comentar sobre sua profissão.
Walério até cogitou indicar Dudu Camargo, que o colocou na berlinda anterior, mas acabou optando por Saory após conversar com seus aliados.
E se do lado do Fazendeiro o alvo está definido, no restante da sede o clima é de incerteza — e pouca união. Mesmo com a Equipe Total sendo maioria, vários peões já deixaram claro que não pretendem votar juntos.
Duda Wendling, Luiz Mesquita e Kathy Maravilha comentaram que podem mirar justamente em Dudu Camargo, como forma de testá-lo no crivo do público.
Do outro lado da disputa, Carol Lekker, Fabiano Moraes, Saory e o próprio Dudu têm como opção natural Tàmires Assis, já que Walério está imune e Toninho ocupa a Baia nesta semana.
A dinâmica também pesa: o mais votado da sede precisa puxar alguém da Baia. E os roceiros em potencial são Duda Wendling, Fabiano, Mesquita e Toninho Tornado. As combinações são várias — e qualquer puxada pode bagunçar o jogo.
Para completar o clima de tensão, Carol venceu a Prova de Fogo e está com os pergaminhos decisivos da semana.
O público escolheu o conteúdo da Chama Laranja: ela será responsável por iniciar o Resta Um e também vetar alguém da Prova do Fazendeiro. O pergaminho branco segue um mistério — e pode virar o jogo de cabeça para baixo.
Com tantas movimentações, alianças frágeis e egos à flor da pele, a pergunta que não quer calar é: quem realmente está na mira da 11ª Roça?
A resposta só chega nesta terça (2), e a formação promete fortes emoções no deck do reality.