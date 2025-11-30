A Fazenda 17: Dudu sugere 'roubar' número da sorte de Fabiano no sorteio da Prova de Fogo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Às vésperas do sorteio que define os participantes da Prova de Fogo deste domingo (30), Dudu e Fabiano protagonizaram uma conversa bem-humorada — mas com uma pitada de provocação — sobre a escolha dos números que podem levá-los à disputa pelo Lampião do Poder.

Durante o papo, Dudu lembrou que, apesar de já ter ido para a Baia algumas vezes, ainda não conseguiu vencer nenhuma Prova de Fogo nesta temporada.

Ao questionar Fabiano sobre se ele já havia tomado seu pré-treino para encarar a disputa, o apresentador aproveitou para avisar que pretende escolher o número 7 no sorteio, considerado pelo empresário como seu “número da sorte”.

A declaração arrancou uma reação imediata de Fabiano: “Você quer me ferrar”, disse, em tom de brincadeira, reforçando a rivalidade leve que os dois vêm alimentando ao longo da temporada.

O sorteio definirá quem de fato terá a chance de competir pelo Lampião, item estratégico que pode alterar rumos do jogo e interferir diretamente na formação da próxima Roça.