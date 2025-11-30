A Fazenda 17: Carol e Mesquita trocam farpas após declaração sobre possível retorno ao reality
O lutador afirmou que toparia participar novamente do reality se fosse convidado para a edição de 2026, o que despertou a reação da ex-Miss Bumbum
Uma conversa aparentemente casual no início da tarde deste domingo (30) acabou gerando um embate entre Carol e Mesquita em A Fazenda 17.
O lutador afirmou que toparia participar novamente do reality caso fosse convidado para a edição de 2026, comentário que rapidamente despertou a reação da ex-Miss Bumbum.
Carol rebateu de imediato, afirmando que seria “fácil” para Mesquita voltar ao confinamento sem, segundo ela, exercer grande influência no jogo.
A peoa acusou o lutador de ter passado a temporada “relaxado” e focado em “dar beijinho na boca”, postura que, para ela, estaria longe do nível de entrega exigido pelo programa.
Mesquita tentou se defender, argumentando que seu comportamento dentro da casa apenas refletiu sua personalidade fora do reality.
Ele disse ser naturalmente tranquilo e que manter essa postura, mesmo durante os conflitos, teria sido seu maior desafio. Carol discordou e reforçou que o peão “não trabalha nem se posiciona”, gesto que reacendeu o clima de tensão.
O lutador, por sua vez, afirmou que jogaria da mesma maneira caso retornasse ao programa, destacando que “difícil é manter a calma” diante das pressões do confinamento.
O desentendimento expõe mais uma fissura na convivência entre os participantes na reta final da temporada, marcada por disputas de narrativa e cobranças de protagonismo no jogo.