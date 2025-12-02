A Fazenda 17: Duda lava partes íntimas de Mesquita; vídeo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O clima esquentou nesta segunda-feira (1º/12) em A Fazenda, da Record, envolvendo Duda Wendling e Luiz Mesquita. Durante um momento fora da sede, a ex-atriz mirim ajudou o lutador a se refrescar, e a proximidade do casal rendeu comentários nas redes sociais. A cena chamou atenção pelo gesto íntimo e pela naturalidade do casal diante dos colegas.

Enquanto aplicava água sobre Mesquita, Duda aproveitou para conferir algumas partes do corpo do atleta, filho do apresentador Otávio Mesquita. “Tem que esfregar aqui”, disse a ex-atriz, provocando risadas dos presentes. Próximos à cena, Saory Cardoso e Dudu Camargo não se conteram: “Vamos, Dudu. Agora eu também quero te banhar! A bunda dele!”, comentou Saory, enquanto Duda reagia: “Imagina minha mãe vendo isso?”

Internautas não deixaram passar o momento despercebido. “A Duda, que não é besta nem nada deu uma olhadinha lá (não julgo, eu também queria)”, brincou Israel Anderson. Junior Figueiredo comentou: “O Dudu cagado estava doido pra estar no lugar da Duda nessa hora”. Outros lamentaram a falta de imagens: “Nossa que inveja da Duda agora. Porque não mostram?”, escreveu Tatiele Santos.

Além disso, Carol Lekker opinou sobre o casal: “Não tenho contra. Acho o Mesquita um vigarista? Acho. A gente vê que é um casal real, mas tem problemas dentro desse casal real. Os dois são encostados, relaxados, inconvenientes”, declarou a influenciadora, acrescentando críticas à postura do participante dentro do reality.