'A Fazenda 17': saiba o que vai rolar na festa desta sexta (28)
O comando da noite fica por conta de Naldo Benny, que chega com seu repertório de hits para levantar até quem estava sem energia.
Sextou em Itapecerica! Depois de uma semana cheia de tensões, estratégias e reviravoltas, os peões de A Fazenda 17 finalmente vão respirar novos ares — e dançar muito.
A festa desta sexta (28) celebra oficialmente o Top 10 do reality e promete movimentar a sede com muita música, brilho e surpresas.
A pista será aberta com um visual inspirado no universo das cartas, trazendo clima de jogo, mistério e celebração para os confinados.
Com a competição entrando na reta final, o momento deve render conversas importantes, aproximações inesperadas e, claro, aquelas cenas icônicas que só uma festa de reality show consegue entregar.
Quem quiser acompanhar tudo em tempo real pode ficar ligado no RecordPlus, que transmite a festa na íntegra.
Na TV aberta, um trecho será mostrado ao vivo, e os melhores momentos vão ao ar no episódio de sábado (29).
Prepare-se: a noite promete!