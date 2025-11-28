fechar
A Fazenda 17: Eliminada, Rayane descobre que Belo e Viniane Araújo vão atuar juntos

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 28/11/2025 às 14:38
Recém-eliminada de A Fazenda 17, Rayane Figliuzzi participou da Cabine de Descompressão e foi surpreendida com uma notícia envolvendo o namorado, o cantor Belo. Durante a conversa com Lucas Selfie, ela descobriu que o artista vai atuar ao lado de Viviane Araújo, com quem viveu um relacionamento por quase dez anos, na novela Três Graças. A reação inicial da influenciadora foi espontânea: “Mentira!”, disse, antes de afirmar que não vê problema na parceria.

A trama escrita por Aguinaldo Silva trará Viviane Araújo no papel de Consuelo, antigo amor de Misael, personagem interpretado por Belo. A entrada da atriz está prevista para o capítulo 100, programado para janeiro de 2026.

Antes do reality, Rayane já havia declarado sua admiração por Viviane, afirmando: “É um exemplo de tudo… vou me inspirar na melhor de todas”.

Fora do jogo, a influenciadora deixou a disputa após enfrentar Luiz Otávio Mesquita e Toninho Tornado. Com conflitos marcantes e duas passagens como fazendeira, ela protagonizou embates com Carol Lekker e Saory Cardoso, que seguem na disputa.

