Enquete UOL votação A Fazenda 17 atualizada: parcial mostra cenário de eliminação apertado; veja preferência do público e porcentagens dos roceiros

Por Bruna Oliveira Publicado em 27/11/2025 às 18:06
- Reprodução/Record

A 10ª Roça de A Fazenda 17 tomou forma e agora Mesquita, Toninho e Rayane disputam entre si para não sair do reality show.

Enquanto os três peões tentam reorganizar suas narrativas dentro do jogo, a disputa pela preferência do público já move a internet, e a enquete UOL traz uma primeira leitura do cenário.

A parcial aponta quem aparece mais vulnerável à eliminação e quem, por ora, demonstra força suficiente para respirar diante da pressão da votação, mas o clima segue incerto a poucas horas do resultado oficial.

O que diz a enquete UOL?

Consultada às 17h49 desta quinta-feira (27), a parcial aponta que a votação está acirrada, mas o eliminado da vez deve ser Toninho Tornado, pois computa menos votos que os concorrentes, com 31,3%.

Mesquita, por sua vez, aparece em segundo lugar, com 33,71% dos votos, enquanto Rayane é, aparentemente, a favorita do público para permanecer no programa, com 34,98% da fatia de votos. 

 

