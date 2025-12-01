A Fazenda 17: Amigo ou ex? Saory questiona Dudu sobre como prefere ser chamado após atrito no Apontamento

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Em uma conversa casual, Saory perguntou a Dudu se ele prefere ser chamado de "amigo" ou de "ex", em referência ao vínculo que os dois construíram

Clique aqui e escute a matéria

O clima voltou a ficar tenso entre Saory e Dudu na manhã desta segunda-feira (1º), depois do desconforto gerado entre os dois durante a Dinâmica de Apontamento exibida no domingo (30).

A influenciadora, que passou parte da manhã cantando Cazuza ao lado de Carol enquanto tomava café, decidiu abordar diretamente a relação com o colega de confinamento.

Em meio à conversa aparentemente casual, Saory perguntou a Dudu se ele prefere ser chamado de “amigo” ou de “ex”, em referência ao vínculo que os dois construíram — e estremeceram — ao longo da temporada.

Dudu, porém, optou pelo silêncio e não respondeu à provocação. A influenciadora seguiu comentando, dizendo qual versão de Dudu ela aprecia mais, reforçando que ainda enxerga diferenças entre o comportamento que ele demonstra no jogo e a imagem que tinha dele do lado de fora.

A troca discreta, mas carregada de subtexto, evidencia que as tensões do Apontamento continuam reverberando entre os dois, que vivem uma relação marcada por aproximações, afastamentos e falas indiretas ao longo das últimas semanas.

Com o jogo entrando em sua reta final, o episódio adiciona mais um capítulo às disputas de convivência dentro da sede.