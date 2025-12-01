fechar
A Fazenda | Notícia

A Fazenda 17: Amigo ou ex? Saory questiona Dudu sobre como prefere ser chamado após atrito no Apontamento

Em uma conversa casual, Saory perguntou a Dudu se ele prefere ser chamado de "amigo" ou de "ex", em referência ao vínculo que os dois construíram

Por Bruna Oliveira Publicado em 01/12/2025 às 14:49
Amigo ou ex? Saory questiona Dudu como ele prefere ser chamado
Amigo ou ex? Saory questiona Dudu como ele prefere ser chamado - Reprodução/RecordPlus

O clima voltou a ficar tenso entre Saory e Dudu na manhã desta segunda-feira (1º), depois do desconforto gerado entre os dois durante a Dinâmica de Apontamento exibida no domingo (30).

A influenciadora, que passou parte da manhã cantando Cazuza ao lado de Carol enquanto tomava café, decidiu abordar diretamente a relação com o colega de confinamento.

Em meio à conversa aparentemente casual, Saory perguntou a Dudu se ele prefere ser chamado de “amigo” ou de “ex”, em referência ao vínculo que os dois construíram — e estremeceram — ao longo da temporada.

Dudu, porém, optou pelo silêncio e não respondeu à provocação. A influenciadora seguiu comentando, dizendo qual versão de Dudu ela aprecia mais, reforçando que ainda enxerga diferenças entre o comportamento que ele demonstra no jogo e a imagem que tinha dele do lado de fora.

A troca discreta, mas carregada de subtexto, evidencia que as tensões do Apontamento continuam reverberando entre os dois, que vivem uma relação marcada por aproximações, afastamentos e falas indiretas ao longo das últimas semanas.

Com o jogo entrando em sua reta final, o episódio adiciona mais um capítulo às disputas de convivência dentro da sede.

