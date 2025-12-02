Rayane volta a falar sobre polêmica com Viviane Araújo: ‘Esquecer’

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Rayane Figliuzzi, ex-peoa, lamentou a frase infeliz sobre Viviane Araújo contracenar com Belo em Três Graças, na Globo. Ela comentou que o termo “cura” não foi adequado.

“Gente, a Viviane não teve tempo de me conhecer. Não deu ciúmes. Eu sou atriz, sei muito bem como funciona. Gente, é tanta câmera num estúdio, é tanto texto para estudar”, começou em entrevista ao Link Podcast.

“E eu fiquei até mal, porque naquele momento da entrevista, que repercutiu tão bem a minha fala, eu falei sobre se curar e quero trazer a palavra certa. É tipo esquecer tudo que passou, dar oportunidade para o novo chegar, entendeu? Um recomeço. Ressignificar. É, tipo, deixar tudo para trás, começar o novo”, acrescentou.

“Eu acho que ela vai arrasar! Tenho certeza, sou muito fã, antes do Belo, tá? Acho que, como rainha de bateria e agora como musa da Vila Isabel, a gente vai estar no samba junto. Melhor samba do Rio!”, concluiu.

