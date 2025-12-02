Sonia Abrão perde a paciência com Rayane após frase infeliz sobre Viviane Araújo
Sonia Abrão, apresentadora, mostrou irritação com uma frase infeliz de Rayane Figliuzzi, de A Fazenda 17, que afirmou ser uma “cura” para Viviane Araújo contracenar com o ex-marido, o cantor Belo, na trama da Globo.
“A Rayane querer se colocar no mesmo patamar ou mais [da Viviane], e ainda falar que a outra deve sentir alguma coisa, ainda magoada, ferida, pelo relacionamento com o Belo…”, começou.
“Vai se catar, Rayane, cresça e apareça. Ela nem sabe quem é Rayane, se olha no espelho. Como você vai querer competir com uma história de nove para 10 anos? Não vai, minha filha”, disparou.
Em relação à polêmica, Viviane Araújo respondeu: “Quem? Nem vi gente, juro. Não vi nada mesmo. Não tem nada para se curar. Não preciso de uma cura emocional para atuar com o Belo. É um trabalho. A gente está ali atuando. Eu estou fazendo o que eu amo e o que eu gosto. É pelo meu trabalho mesmo”, frisou.