Que horas começa A Fazenda no domingo (19/10)? Confira horário e dinâmica

Após quatro eliminações, "A Fazenda 17" segue mais acirrada do que nunca. Saiba o que vem aí no programa e o horário de exibição da vez.

Por Thallys Menezes Publicado em 19/10/2025 às 20:46
A Fazenda 17: Matheus Martins é o novo fazendeiro do reality
Mais um dia de "tretas" em "A Fazenda 17"!

Neste domingo (12/10) o programa traz imagens do dia a dia na sede em Itapecerica da Serra (SP) e também do Rancho do Fazendeiro.

Eliminados de A Fazenda 17 até o momento

  • 1ª roça: Gabily - 26,95%
  • 2º roça: Renata Müller - 18,96%
  • 3ª roça: Gui Boury - 22,98%
  • 4ª roça: Fernando Sampaio - 15,63%

Quem é o fazendeiro da semana?

Na última quarta-feira (15), Matheus Martins venceu a Prova do Fazendeiro, escapando de disputar a roça com Yoná Sousa, Rayane Figliuzzi e Fernando Sampaio.

Dinâmica da semana em A Fazenda

  • Segunda-feira: Prova de Fogo
  • Terça-feira: Formação da Roça
  • Quarta-feira: Prova do Fazendeiro
  • Quinta-feira: Eliminação da Roça
  • Sexta-feira: Festa da Semana
  • Sábado: Momentos da festa e pós-festa
  • Domigno: Compacto dos momentos e rancho do Fazendeiro

Que horas começa A Fazenda hoje (19/10)?

A edição de hoje "A Fazenda 17" vai ao ar às 22h30 na Record, após o Domingo Espetacular. 

*Os horários são previsões e estão sujeitos a alterações por parte da emissora

