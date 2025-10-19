Que horas começa A Fazenda no domingo (19/10)? Confira horário e dinâmica
Após quatro eliminações, "A Fazenda 17" segue mais acirrada do que nunca. Saiba o que vem aí no programa e o horário de exibição da vez.
Mais um dia de "tretas" em "A Fazenda 17"!
Neste domingo (12/10) o programa traz imagens do dia a dia na sede em Itapecerica da Serra (SP) e também do Rancho do Fazendeiro.
Eliminados de A Fazenda 17 até o momento
- 1ª roça: Gabily - 26,95%
- 2º roça: Renata Müller - 18,96%
- 3ª roça: Gui Boury - 22,98%
- 4ª roça: Fernando Sampaio - 15,63%
Quem é o fazendeiro da semana?
Na última quarta-feira (15), Matheus Martins venceu a Prova do Fazendeiro, escapando de disputar a roça com Yoná Sousa, Rayane Figliuzzi e Fernando Sampaio.
Dinâmica da semana em A Fazenda
- Segunda-feira: Prova de Fogo
- Terça-feira: Formação da Roça
- Quarta-feira: Prova do Fazendeiro
- Quinta-feira: Eliminação da Roça
- Sexta-feira: Festa da Semana
- Sábado: Momentos da festa e pós-festa
- Domigno: Compacto dos momentos e rancho do Fazendeiro
Que horas começa A Fazenda hoje (19/10)?
A edição de hoje "A Fazenda 17" vai ao ar às 22h30 na Record, após o Domingo Espetacular.
*Os horários são previsões e estão sujeitos a alterações por parte da emissora