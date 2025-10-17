A Fazenda 17: Matheus Martins é o novo fazendeiro do reality
A noite desta quarta-feira (15), foi de pura emoção em A Fazenda 17. Em uma disputa acirrada de memória e agilidade, Matheus Martins venceu a Prova do Fazendeiro e conquistou o tão cobiçado chapéu. Com a vitória, o modelo e DJ não apenas garantiu mais uma semana na competição do rural, mas também se tornou o primeiro Fazendeiro inédito da temporada.
Matheus disputou a ‘coroa caipira’ com Rayane Figliuzzi e Yoná Sousa. A Prova consistia em um desafio de raciocínio rápido e memória, onde os peões precisavam responder a perguntas sobre imagens exibidas no painel, enquanto iam acumulando pontos.
Yoná foi a primeira eliminada da prova, após ser alvo das remoções de produtos tanto de Matheus quanto de Rayane. O embate final ficou entre Matheus e Rayane, que teve a chance de eliminar o peão em duas oportunidades, mas não conseguiu.
Com a vitória de Matheus Martins, a quarta roça de A Fazenda foi formada com Fernando Sampaio, Yoná Sousa e Rayane Figliuzzi na berlinda. Um deles será eliminado nesta quinta-feira (16).
