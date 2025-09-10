fechar
Simpatias | Notícia

Simpatia do sal grosso para receber um dinheiro inesperado

Existem diversas simpatias que são capazes de ajudar a receber um dinheiro extra. Separamos um ritual poderoso e simples para você fazer em casa!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 10/09/2025 às 10:29
Imagem ilustrativa de uma mulher com dinheiro!
Imagem ilustrativa de uma mulher com dinheiro! - Reprodução/ iStock

Clique aqui e escute a matéria

A vida é composta por altos e baixos!

Dessa forma, um dinheiro inesperado pode chegar em boa hora para aliviar as contas.

Nesta matéria, vamos apresentar uma simpatia simples e poderosa que é perfeita para atrair mais dinheiro. Veja agora!

Simpatia do Sal Grosso para Atrair Dinheiro

De acordo com o portal João Bidu, essa é a melhor simpatia para conseguir mais dinheiro na vida.

Reprodução/ iStock
Imagem ilustrativa de uma mulher com dinheiro! - Reprodução/ iStock

Materiais:

  • 1 moeda;
  • Copo;
  • Sal grosso.

Leia Também

Como fazer?

Comece pegando uma moeda qualquer e colocando dentro de um copo com sal grosso.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Feito isso, deixe durante uma noite ao lado da sua cama e, no dia seguinte, guarde a moeda na sua carteira.

Essa prática é conhecida por neutralizar energias negativas e abrir espaço para a chegada de dinheiro inesperado.

Leia também

Simpatia da tesoura embaixo do travesseiro para acabar com energias negativas
SIMPATIAS

Simpatia da tesoura embaixo do travesseiro para acabar com energias negativas
Simpatias para Atrair Dinheiro: 3 opções poderosas para fazer em casa!
SIMPATIAS

Simpatias para Atrair Dinheiro: 3 opções poderosas para fazer em casa!

Compartilhe

Tags