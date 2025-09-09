Simpatia poderosa para espantar pesadelos
Está sofrendo com pesadelos durante a noite? A seguir, vamos apresentar uma simpatia que pode ajudar a atrair noites de sono mais leves e tranquilas!
O sono, que deveria ser um momento de descanso e restauração, muitas vezes se torna um campo de batalha contra medos e ansiedades manifestados em pesadelos.
Esses pesadelos, na maioria das vezes, pode acabar atrapalhando as noites de sono, deixando o corpo cansado para enfrentar uma rotina intensa.
Pensando nisso, separamos uma simpatia poderosa que pode combater os pesadelos e proporcionar noites mais leves e tranquilas. Veja agora!
Simpatia para espantar pesadelos
De acordo com o portal João Bidu, essa é a melhor simpatia para combater os pesadelos.
Materiais:
- Copo com água;
- Sal grosso.
Como fazer?
Comece pegando um copo com água e coloque embaixo da sua cama, próximo à cabeceira. Feito isso, adicione três pitadas de sal grosso na água.
Antes de dormir, faça uma oração pedindo proteção espiritual e mentalize que qualquer energia negativa será sugada pelo copo durante a noite.
Na manhã seguinte, despeje o conteúdo em água corrente (pode ser na pia ou no vaso sanitário) e lave bem o copo.
Para finalizar, repita essa simpatia por sete noites seguidas, sempre trocando a água e o sal, até sentir que os pesadelos diminuíram e seu sono ficou mais tranquilo.