Simpatia poderosa para espantar pesadelos

Está sofrendo com pesadelos durante a noite? A seguir, vamos apresentar uma simpatia que pode ajudar a atrair noites de sono mais leves e tranquilas!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 09/09/2025 às 9:52
Imagem ilustrativa de uma mulher dormindo!
Imagem ilustrativa de uma mulher dormindo! - Reprodução/ iStock

O sono, que deveria ser um momento de descanso e restauração, muitas vezes se torna um campo de batalha contra medos e ansiedades manifestados em pesadelos.

Esses pesadelos, na maioria das vezes, pode acabar atrapalhando as noites de sono, deixando o corpo cansado para enfrentar uma rotina intensa.

Pensando nisso, separamos uma simpatia poderosa que pode combater os pesadelos e proporcionar noites mais leves e tranquilas. Veja agora!

Simpatia para espantar pesadelos

De acordo com o portal João Bidu, essa é a melhor simpatia para combater os pesadelos.

Materiais:

  • Copo com água;
  • Sal grosso.

Como fazer?

Comece pegando um copo com água e coloque embaixo da sua cama, próximo à cabeceira. Feito isso, adicione três pitadas de sal grosso na água.

Antes de dormir, faça uma oração pedindo proteção espiritual e mentalize que qualquer energia negativa será sugada pelo copo durante a noite.

Na manhã seguinte, despeje o conteúdo em água corrente (pode ser na pia ou no vaso sanitário) e lave bem o copo.

Para finalizar, repita essa simpatia por sete noites seguidas, sempre trocando a água e o sal, até sentir que os pesadelos diminuíram e seu sono ficou mais tranquilo.

