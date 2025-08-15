'Um Amor de Cinema': Conheça o elenco completo do dorama!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Dos mesmos criadores de "Hotel Del Luna", "Apostando Alto" e "Nosso Eterno Verão", esse dorama romântico está fazendo o maior sucesso!

Um Amor de Cinema, produção sul-coreana disponível na Netflix, está fazendo o maior sucesso nas telinhas brasileiras.

Dos mesmos criadores de "Hotel Del Luna", "Apostando Alto" e "Nosso Eterno Verão", a série é estrelada por Choi Woo-shik (Parasita) e Park Bo-young (Strong Girl Bong-soon).

Sinopse de "Um Amor de Cinema"

Imagem do dorama "Um Amor de Cinema" - Reprodução/ Netflix

Segundo o AdoroCinema, o dorama conta a história de dois jovens apaixonados pelo universo do cinema que vivem um romance intenso e transformador.

Ele, um cinéfilo dedicado, encontra nela, uma diretora iniciante, a inspiração para enfrentar desafios e superar os traumas que carregam. Embora o relacionamento seja breve, deixa marcas profundas em ambos.

Anos depois, seus caminhos se cruzam novamente, trazendo à tona sentimentos antigos e a oportunidade de recomeçar.

Entre memórias do passado e novas possibilidades, eles descobrem que o amor pode ser tão imprevisível e emocionante quanto um bom filme.

Com uma narrativa envolvente e cheia de reviravoltas, a série explora temas como redenção, superação e a força dos laços que o tempo não consegue apagar.

Elenco do dorama

Conheça agora o elenco do drama:

Woo-sik Choi - Personagem: Go Gyeom.

- Personagem: Go Gyeom. Bo-Young Park - Personagem: Kim Mu-Bee.

- Personagem: Kim Mu-Bee. Lee Jun-Young - Personagem: Hong Shi-Joon.

- Personagem: Hong Shi-Joon. So-nee Jeon - Personagem: Son Joo-A.

O drama está atualmente disponível na Netflix.

Trailer de "Um Amor de Cinema"