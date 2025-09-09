Com saudade de 'Wandinha'? Conheça 5 séries sombrias cheias de mistério
Confira algumas sugestões de séries que valem o play e têm uma vibe parecida com Wandinha. Todas disponíveis em plataformas de streaming no momento
Clique aqui e escute a matéria
Se você gosta de assistir “Wandinha” e está esperando o lançamento da terceira temporada, pode gostar de conhecer outras séries com uma vibe parecida.
Um dos principais pontos fortes da série da Netflix estrelada por Jenna Ortega é o clima sombrio, mistério, elementos sobrenaturais e dinâmicas típicas de adolescência.
Conheça outras cinco séries sombrias perfeitas para quem amou Wandinha:
Yellowjackets
Yellowjackets acompanha a história de um time de jogadoras de futebol do ensino médio que sobrevivem a um acidente de avião.
A série narra a transformação de um grupo ao mesmo tempo em que acompanha as vidas das sobreviventes anos depois.
Buffy: A Caça-Vampiros
A série de ação clássica dos anos 90 conta as aventuras de Buffy Summers, uma garota adolescente dotada com a força e a habilidade para caçar vampiros.
The Umbrella Academy
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Irmãos com poderes extraordinários se reencontram após a morte do pai e descobrem segredos surpreendentes da família, além de uma ameaça à humanidade.
A Good Girl's Guide to Murder
Estrelada por Emma Myers, a Enid de “Wandinha”. A série acompanha uma estudante que investiga o caso da morte de uma adolescente de 17 anos de uma cidadezinha pacata.
Ela arrisca até mesmo sua própria vida para expor a verdade.
Sabrina (O Mundo Sombrio de Sabrina)
Bruxa e também mortal, a jovem Sabrina Spellman fica dividida entre a vida normal de adolescente e o legado de sua família feiticeira.