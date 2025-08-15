fechar
Celebridades | Notícia

Delegado diz que Hytalo Santos e marido 'estavam em rota de fuga do Brasil'

Influenciador é suspeito de exposição de crianças e adolescentes na internet. Ele e o marido foram presos preventivamente em Carapicuíba, São Paulo

Por Marilia Pessoa Publicado em 15/08/2025 às 18:18 | Atualizado em 15/08/2025 às 18:19
Imagem de Hytalo Santos
Imagem de Hytalo Santos - Reprodução/Instagram

Clique aqui e escute a matéria

O delegado Fernando David de Melo Gonçalves, do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), disse nesta sexta-feira (15) que Hytalo Santos e o marido, Israel Nata Vicente, estariam em rota de fuga do Brasil.

O influenciador e o marido são suspeitos de exposição de menores de idade na internet e foram presos de maneira preventiva em uma casa em Carapicuíba, São Paulo.

O caso ganhou repercussão após denúncias do youtuber Felca.

"A informação que tínhamos é que eles estavam em rota de fuga do Brasil. Não sabemos quais são os países que iriam, mas pode ser [que fugisse] por Foz do Iguaçu ou pelo Sul do país mesmo", explicou o delegado, de acordo com o g1 São Paulo.

Ainda conforme o delegado, Hytalo e o marido não estavam com passaporte, mas com RG, já que para viajar a países do Mercosul, brasileiros não precisam do passaporte.

O influencer está sob investigação do Ministério Público da Paraíba (MP-PB) e do Ministério Público do Trabalho (MPT).

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

De acordo com o delegado responsável pelo caso, foram apreendidos quatro celulares com Hytalo, quatro com Israel, e um veículo Land Rover com placa da Paraíba.

Oito pessoas, entre homens e mulheres, estavam na casa na Grande São Paulo. Todas foram liberadas, pois não tinham pendências com a Justiça.

Durante uma entrevista, o delegado afirmou que o casal preferiu permanecer em silêncio. Eles passarão a noite no 1º DP de Carapicuíba e, neste sábado (16), participarão de uma audiência de custódia.

Ainda de acordo com o delegado, caso a prisão seja confirmada, o casal será levado ao CDP de Carapicuíba, onde ficarão à disposição da Secretaria da Administração Penitenciária do estado de São Paulo.

A defesa de Hytalo Santos declarou que o mandado de prisão é ilegal e que entrará com pedido de habeas corpus nesta sexta-feira.

Leia também

Hytalo Santos é preso em São Paulo após denúncias de exploração de menores
Celebridades

Hytalo Santos é preso em São Paulo após denúncias de exploração de menores
Vídeo mostra prisão de Hytalo Santos e marido em ação contra exploração infantil; assista
Celebridades

Vídeo mostra prisão de Hytalo Santos e marido em ação contra exploração infantil; assista

Compartilhe

Tags