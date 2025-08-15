Delegado diz que Hytalo Santos e marido 'estavam em rota de fuga do Brasil'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Influenciador é suspeito de exposição de crianças e adolescentes na internet. Ele e o marido foram presos preventivamente em Carapicuíba, São Paulo

Clique aqui e escute a matéria

O delegado Fernando David de Melo Gonçalves, do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), disse nesta sexta-feira (15) que Hytalo Santos e o marido, Israel Nata Vicente, estariam em rota de fuga do Brasil.

O influenciador e o marido são suspeitos de exposição de menores de idade na internet e foram presos de maneira preventiva em uma casa em Carapicuíba, São Paulo.

O caso ganhou repercussão após denúncias do youtuber Felca.

"A informação que tínhamos é que eles estavam em rota de fuga do Brasil. Não sabemos quais são os países que iriam, mas pode ser [que fugisse] por Foz do Iguaçu ou pelo Sul do país mesmo", explicou o delegado, de acordo com o g1 São Paulo.

Ainda conforme o delegado, Hytalo e o marido não estavam com passaporte, mas com RG, já que para viajar a países do Mercosul, brasileiros não precisam do passaporte.

O influencer está sob investigação do Ministério Público da Paraíba (MP-PB) e do Ministério Público do Trabalho (MPT).

De acordo com o delegado responsável pelo caso, foram apreendidos quatro celulares com Hytalo, quatro com Israel, e um veículo Land Rover com placa da Paraíba.

Oito pessoas, entre homens e mulheres, estavam na casa na Grande São Paulo. Todas foram liberadas, pois não tinham pendências com a Justiça.

Durante uma entrevista, o delegado afirmou que o casal preferiu permanecer em silêncio. Eles passarão a noite no 1º DP de Carapicuíba e, neste sábado (16), participarão de uma audiência de custódia.

Ainda de acordo com o delegado, caso a prisão seja confirmada, o casal será levado ao CDP de Carapicuíba, onde ficarão à disposição da Secretaria da Administração Penitenciária do estado de São Paulo.

A defesa de Hytalo Santos declarou que o mandado de prisão é ilegal e que entrará com pedido de habeas corpus nesta sexta-feira.

