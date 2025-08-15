Delegado diz que Hytalo Santos e marido 'estavam em rota de fuga do Brasil'
Influenciador é suspeito de exposição de crianças e adolescentes na internet. Ele e o marido foram presos preventivamente em Carapicuíba, São Paulo
Clique aqui e escute a matéria
O delegado Fernando David de Melo Gonçalves, do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), disse nesta sexta-feira (15) que Hytalo Santos e o marido, Israel Nata Vicente, estariam em rota de fuga do Brasil.
O influenciador e o marido são suspeitos de exposição de menores de idade na internet e foram presos de maneira preventiva em uma casa em Carapicuíba, São Paulo.
O caso ganhou repercussão após denúncias do youtuber Felca.
"A informação que tínhamos é que eles estavam em rota de fuga do Brasil. Não sabemos quais são os países que iriam, mas pode ser [que fugisse] por Foz do Iguaçu ou pelo Sul do país mesmo", explicou o delegado, de acordo com o g1 São Paulo.
Ainda conforme o delegado, Hytalo e o marido não estavam com passaporte, mas com RG, já que para viajar a países do Mercosul, brasileiros não precisam do passaporte.
O influencer está sob investigação do Ministério Público da Paraíba (MP-PB) e do Ministério Público do Trabalho (MPT).
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
De acordo com o delegado responsável pelo caso, foram apreendidos quatro celulares com Hytalo, quatro com Israel, e um veículo Land Rover com placa da Paraíba.
Oito pessoas, entre homens e mulheres, estavam na casa na Grande São Paulo. Todas foram liberadas, pois não tinham pendências com a Justiça.
Durante uma entrevista, o delegado afirmou que o casal preferiu permanecer em silêncio. Eles passarão a noite no 1º DP de Carapicuíba e, neste sábado (16), participarão de uma audiência de custódia.
Ainda de acordo com o delegado, caso a prisão seja confirmada, o casal será levado ao CDP de Carapicuíba, onde ficarão à disposição da Secretaria da Administração Penitenciária do estado de São Paulo.
A defesa de Hytalo Santos declarou que o mandado de prisão é ilegal e que entrará com pedido de habeas corpus nesta sexta-feira.