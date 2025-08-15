Prisão de Hytalo Santos: juiz diz que não há dúvidas de crime de tráfico de pessoas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O influenciador e seu marido Euro, foram presos na manhã desta sexta-feira. Eles tentaram destruir provas que seriam usadas na investigação

Clique aqui e escute a matéria

O influenciador digital Hytalo Santos e o marido dele, Israel Nata Vicente - conhecido como Euro - foram presos na manhã desta sexta-feira (15) em uma casa de alto padrão em Carapicuíba, na cidade de São Paulo.

Os dois são suspeitos de explorar crianças e adolescentes nas redes sociais. A defesa afirma que eles são inocentes e estão à disposição das autoridades.

Tráfico de pessoas

As prisões ocorreram por determinação da Justiça da Paraíba, após força-tarefa entre o Ministério Público da Paraíba, o Ministério Público do Trabalho e a Polícia Civil de SP.

Na decisão, o juiz Antônio Rudimacy Firmino de Sousa, da 2ª Vara da Comarca de Bayeux, Estado da Paraíba, afirma que não há dúvidas da reiterada prática de tráfico de pessoas.

"Sem dúvidas há elementos que indicam prática reiterada do crime de tráfico de pessoas", afirma.

Com base em todo material colhido nas investigações, o juiz determinou a prisão preventiva (sem prazo determinado), ao invés da temporária.

O juiz Antônio Rudimacy Firmino de Souza diz que: "A prisão preventiva é medida cautelar ampla, sendo eficiente ferramenta de encarceramento durante a fase policial ou na instrução criminal."

"Os pressupostos para a sua decretação são a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.", conclui.

Crimes que estão sendo investigados

No documento, o juiz ainda aponta que "há fortes indícios de autoria e materialidade" dos crimes de:

Tráfico de pessoas;

Exploração de pessoas

Exploração sexual e trabalho infantil artístico irregular;

Produção de vídeos com divulgação em redes sociais, constrangimento de crianças e adolescentes

O magistrado ainda aponta que o influenciador e o marido têm adotado condutas reiteradas para dificultar o esclarecimento da verdade.

"Valendo-se de práticas ilícitas como a tentativa de destruição de documentos e aparelhos eletrônicos, esvaziando às pressas residência, ocultando valores e veículos utilizados".

Marido de Hytalo Santos foi preso em São Paulo junto com o influenciador; conheça quem é Euro

Vídeo mostra prisão de Hytalo Santos e marido em ação contra exploração infantil; assista Leia Também

O que diz a defesa

A defesa de Hytalo Santos e Israel Nata Vicente reafirma que ambos são inocentes e "sempre se colocaram à disposição das autoridades".

Diz ainda que, até o momento, não teve acesso ao conteúdo da decisão que determinou a medida extrema, o que impossibilita uma manifestação mais detalhada.

"Assim que tivermos ciência dos fundamentos, adotaremos todas as medidas judiciais cabíveis para resguardar os direitos de Hytalo e de Israel Nata Vicente, inclusive com o ingresso de Habeas Corpus, se for necessário", afirmam os escritórios Ueno & Kompier Abib Advogados e Cassimiro & Galhardo Advogados.

Denunciado por Felca

Hytalo foi alvo principal do youtuber Felca em denúncias sobre adultização.

O processo já tramita faz tempo, mas a pressão contra Hytalo cresceu após denúncias feitas contra ele pelo também influenciador digital, em vídeo postado no dia 6 de agosto.

Casa trancada e celulares foram levados

Na quinta, 14, oficiais de Justiça e policiais militares foram à casa do influenciador, em um condomínio fechado em João Pessoa, na Paraíba, para cumprir a decisão, e encontraram portas fechadas.

Além da busca e apreensão, a Justiça proibiu ainda o contato do influenciador com os menores e determinou a realização de um estudo psicossocial com os adolescentes envolvidos.

A decisão, publicada na quarta-feira determinou, também a apreensão de todos os aparelhos eletrônicos utilizados Hytalo para a gravação, edição e divulgação de conteúdos digitais.

"(Eles) deverão ser encaminhados, posteriormente, à autoridade policial para a realização da análise pericial para extração dos dados", completou o Tribunal de Justiça da Paraíba.

Os policiais e oficiais de Justiça chegaram à casa do influenciador, em João Pessoa, por volta das 16h30 de quarta-feira.

Eles conseguiram acessar o quintal, mas não havia ninguém no imóvel.

A Polícia Militar suspeita que a decisão judicial vazou e que as pessoas que estavam na casa saíram às pressas, antes da chegada dos agentes.

Segundo a Polícia, representantes do condomínio informaram que o influenciador saiu da casa levando muitos equipamentos eletrônicos, pouco antes da chegada dos policiais e oficiais de Justiça.

A missão deles era justamente apreender celulares, computadores e outros equipamentos eletrônicos usados nas gravações feitas por Hytalo.

Saiba como acessar o JC Premium