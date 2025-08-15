Marido de Hytalo Santos foi preso em São Paulo junto com o influenciador; conheça quem é Euro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Israel Nata Vicente, conhecido como Euro, é investigado por exploração de crianças e adolescentes nas redes sociais junto ao marido

Na manhã de sexta-feira (15), Israel Nata Vicente, conhecido pelo apelido de Euro, foi preso junto ao marido Hytalo Santos, em São Paulo. De acordo com o Ministério Público da Paraíba, a 2ª Vara da Comarca de Bayeux expediu os mandados de prisão ao casal que é suspeito de explorar crianças e adolescentes nas redes sociais. A defesa de ambos não foi localizada.

Perfis nas redes sociais são desativados

Hytalo havia sido alvo de denúncias recentes do youtuber Felca sobre adultização. Assim como o marido, a conta de Israel no Instagram foi desativada no último sábado (9), poucas horas depois de ele postar uma mensagem em apoio a Hytalo.

No story publicado, ele escreveu: "Eu tô aqui com você. A justiça da terra e a de Deus vai ser feita como sempre foi feita, e sua volta por cima vai ser tremenda, porque eu sei o Deus que servimos. Te amo".

Euro aproveitou a ocasião para transmitir a ideia de que o marido é inocente: "Você nos ensina a cada dia por onde passa. Ensina sua bondade. O que tem, quer que todos tenham. É feliz com a conquista do próximo. Quantas famílias hoje têm um teto ou uma mansão porque você deu sem olhar pra você?", concluiu.

Casamento milionário e polêmico

Os dois se casaram em 30 de novembro de 2023. O convite da cerimônia incluía um iPhone 15 Pro Max para cada convidado. Na ocasião, Hytalo revelou que investiu R$ 700 mil apenas nos convites e cerca de R$ 4 milhões na celebração, que foi alvo de piadas nas redes sociais pela baixa adesão dos convidados.

