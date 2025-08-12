fechar
Promotoria prende fiscal da Fazenda e dono da Ultrafarma por esquema de corrupção

Servidores são lotados no Departamento de Fiscalização; empresário Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma, foi preso; saiba mais detalhes

Por Agência Estado Publicado em 12/08/2025 às 13:58
Imagem de Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma
Imagem de Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma - WikiaCommons

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) deflagrou nesta terça-feira (12), a Operação Ícaro contra um esquema de corrupção envolvendo auditores fiscais tributários da Secretaria de Estado da Fazenda que teriam recebido mais de R$ 1 bilhão em propinas para favorecer empresas do setor de varejo.

Os servidores são lotados no Departamento de Fiscalização. O empresário Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma, foi preso.

A reportagem pediu manifestação da farmacêutica e busca contato com a defesa dele.

Um executivo da Fast Shop, rede especializada no comércio de eletrodomésticos e eletrônicos, também foi preso. A empresa também foi procurada pela reportagem.

Segundo a investigação, processos administrativos eram manipulados para facilitar a quitação de créditos tributários às empresas.

Em contrapartida, essas companhias pagaram uma "mesada" a pelo menos um fiscal, por meio de uma empresa registrada no nome da mãe dele.

O Estadão pediu manifestação da Secretaria da Fazenda.

Entenda o caso da Operação Ícaro

São cumpridos três mandados de prisão temporária, incluindo o do fiscal de tributos estadual apontado como o principal operador do esquema, e os de dois empresários, sócios de empresas beneficiadas com decisões fiscais irregulares.

Além das prisões, são cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e nas sedes das empresas investigadas.

O inquérito é conduzido pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão aos Delitos Econômicos (Gedec), braço do Ministério Público de São Paulo responsável pela investigação de crimes contra a ordem econômica.

"A operação é fruto de meses de trabalho investigativo, com análise de documentos, quebras de sigilo e interceptações autorizadas pela Justiça", informou o MP.

Os investigados podem responder pelos crimes de corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

