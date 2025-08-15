fechar
Brasil | Notícia

Influenciador Hytalo Santos é preso por suspeita de exploração de menores

Paraibano é investigado pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) e Ministério Público do Trabalho (MPT) após repercussão de vídeo sobre "Adultização"

Por Cristiane Ribeiro Publicado em 15/08/2025 às 10:08 | Atualizado em 15/08/2025 às 10:15
Imagem de Hytalo Santos
Imagem de Hytalo Santos - Reprodução/Instagram

Clique aqui e escute a matéria

O influenciador paraibano Hytalo Santos foi preso em São Paulo na manhã desta sexta-feira (15). Na última quarta-feira (13), a Polícia Militar da Paraíba cumpriu mandados de busca e apreensão na mansão luxuosa do influenciador em João Pessoa/PB, mas residência foi encontrada fechada e sem a presença de Hytalo.

Alvo de investigação

O influenciador, que acumulava mais de 17 milhões de seguidores somente no Instagram, está sendo investigado pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) e Ministério Público do Trabalho (MPT) por exploração de menores nas redes sociais.

O juiz titular da 1º Vara da Infância e Juventude, Adhailton Lacet Correia Porto, informou que, na ocasião da busca e apreensão na mansão de Hytalo, as equipes foram informadas pelo condomínio que o paraibano havia saído da casa pouco tempo antes do cumprimento do mandado, levando consigo diversos equipamentos.

Essa ação, se caracterizada como um "obstáculo" às investigações, poderia culminar na prisão de Hytalo Santos.

Leia Também

Medidas judiciais contra Hytalo Santos

Além do mandado de busca e apreensão, o influenciador estava sob restrições judiciais desde a terça-feira (12):

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP
  • Suspensão das redes sociais e desmonetização de conteúdo;
  • Proibição de manter contato com as vítimas.

Na quinta-feira (14), os policiais conseguiram entrar na residência em João Pessoa e apreenderam celulares e um computador. Dessa vez, eles tinham a autorização para arrombar portas caso fosse necessário.

Exploração e exposição de menores

O caso já vinha sendo tema de vídeo de outros influenciadores nos últimos meses, mas explodiu após a publicação do youtuber Felca, que produziu um material de quase 50 minutos sobre "adultização", ou seja, a prática de negar a fase da infância e adolescência e submeter crianças e jovens a situações que não são propícias para a idade.

Isso inclui atitudes como a sexualização dos menores, exposição inapropriada em redes sociais e inseri-los em ambientes adultos com consumo de álcool e drogas. Internautas apontam que Hytalo Santos mantinha essas práticas com os diversos adolescentes (obrigatoriamente emancipados) que moravam com ele, para fins de produção de conteúdos para as redes sociais.

Saiba como acessar o JC Premium

Leia também

MPPE diz que desvio de verbas na Prefeitura do Recife começou em 2021, primeiro ano da gestão João Campos
INVESTIGAÇÃO

MPPE diz que desvio de verbas na Prefeitura do Recife começou em 2021, primeiro ano da gestão João Campos
Polícia analisa imagens que podem inocentar suspeito de homicídio em Abreu e Lima
Investigação Criminal

Polícia analisa imagens que podem inocentar suspeito de homicídio em Abreu e Lima

Compartilhe

Tags