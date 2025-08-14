Polícia encontra casa de Hytalo Santos vazia e com máquina de lavar ligada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Influenciador digital é investigado por suposta exposição de crianças e adolescentes nas redes sociais. Oficiais de Justiça foram até a residência

A polícia realizou um mandado de busca e apreensão nessa quarta-feira (13) na casa do influenciador Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba. No local, os oficiais de Justiça encontraram a casa vazia, portas trancadas e uma máquina de lavar ligada.

Ele é investigado por suposta exposição de crianças e adolescentes nas redes sociais.

Imagens da entrada dos agentes na mansão de Hytalo Santos revelam diversas sacolas amontoadas em um cesto na entrada lateral. Outra foto mostra o influenciador ao lado de outras pessoas. Duas bicicletas infantis e um ventilador também foram encontrados.

O g1 informou que a defesa de Hytalo Santos disse que o influencer fará um pronunciamento por meio de um vídeo.

O condomínio de Hytalo informou para as equipes que "ele saiu com bastantes equipamentos" em um veículo antes da chegada dos policiais.

A autorização para a busca e apreensão foi do juiz titular da 1ª Vara da Infância e Juventude, Adhailton Lacet Correia Porto.

A decisão autorizou buscas para apreender celulares, computadores e outros equipamentos usados em gravações feitas pelo influenciador.

Na terça-feira (12), as contas de Hytalo Santos nas redes sociais foram bloqueadas por ordem judicial. O influenciador também foi proibido de ter contato com os adolescentes mencionados nas investigações.

O nome de Hytalo Santos ganhou destaque nas redes sociais recentemente, depois que o youtuber Felca o citou no vídeo chamado "adultização".

O conteúdo acusa alguns influenciadores de supostamente explorar a imagem de menores de idade.

No vídeo, Felca apresenta exemplos de publicações de Hytalo Santos que, em sua visão, sexualizam crianças e adolescentes, expondo-os a danças sensuais.