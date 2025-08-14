Polícia faz busca e apreensão na casa de Hytalo Santos na Paraíba; confira pronunciamento do influenciador

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Influenciador é investigado por exposição de menores; redes sociais foram bloqueadas e contas banidas após polêmica com o vídeo do youtuber Felca.

A Justiça da Paraíba autorizou, nesta quarta-feira (13), uma operação de busca e apreensão na casa do influenciador Hytalo Santos, em um condomínio de luxo de João Pessoa.

A ação faz parte de uma investigação do Ministério Público sobre a exposição de menores nas redes sociais.

Equipes da Polícia Militar cumpriram o mandado, mas não encontraram Hytalo. Moradores relataram que ele deixou o local levando equipamentos antes da chegada dos agentes.

Vídeos da operação mostraram a casa já esvaziada, com portas trancadas, máquina de lavar ligada e louças organizadas na área externa.

A Justiça já havia determinado o bloqueio das redes sociais do influenciador, a proibição de contato com adolescentes citados no inquérito e a desmonetização de seus conteúdos. Segundo a promotora Ana Maria França, vizinhos denunciaram festas com bebida alcoólica e presença de menores, além de vídeos com conteúdo inadequado.

O juiz Adhailton Lacet Correia Porto afirmou que, caso seja comprovado que a fuga atrapalhou as investigações, um mandado de prisão preventiva poderá ser expedido.

As plataformas também adotaram medidas. O Instagram de Hytalo está fora do ar desde 8 de agosto, seu canal no YouTube foi desmonetizado e o TikTok baniu a conta pela segunda vez.

O Ministério Público informou que ele foi ouvido em maio, mas as vítimas não serão entrevistadas novamente para evitar revitimização. Hytalo já havia sido investigado em caso semelhante e negou as acusações.

O influenciador se pronunciou pela primeira vez nesta quarta-feira (14), por meio de uma nota enviada à CNN. Confira na íntegra:

"Repudio categoricamente qualquer acusação de exploração de menores. Minha trajetória pessoal e profissional sempre foi guiada pelo compromisso inabalável com a proteção de crianças e adolescentes.

Esclareço que jamais me ocultei ou obstruí investigações. Estou em viagem a São Paulo há mais de um mês e permaneço, desde o início, à disposição das autoridades para todo e qualquer esclarecimento, confiando que a verdade prevalecerá sobre qualquer tentativa de distorção.

Reafirmo minha integridade e indignação diante de falsas acusações. Não aceitarei que minha imagem e meu trabalho sejam manchados por narrativas infundadas, e seguirei defendendo, com firmeza, a verdade e os valores que sempre nortearam minha vida.

Todos os esclarecimentos necessários à Justiça serão prestados nos autos do processo.”

