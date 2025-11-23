fechar
5 cores de esmalte elegantes para quem quer unhas impecáveis todos os dias

Descubra cinco cores de esmalte que equilibram elegância e praticidade, perfeitas para quem quer unhas sempre sofisticadas, sem esforço.

Por Myllena Wu Publicado em 23/11/2025 às 10:48
Imagem de uma mulher mostrando as unhas pintadas de amarelo manteiga.
Imagem de uma mulher mostrando as unhas pintadas de amarelo manteiga. - Labs/Google

Tons sofisticados nunca saem de cena — e, nos últimos anos, ganharam ainda mais destaque entre quem gosta de unhas bem cuidadas, mas sem exageros.

As cores elegantes seguem um caminho próprio: são discretas, versáteis e funcionam, tanto no dia a dia, quanto em ocasiões especiais.

Por isso, para quem busca aquele visual “arrumada sem esforço”, algumas tonalidades se destacam por transmitir modernidade, delicadeza e um toque de personalidade.

Reunimos abaixo cinco opções que equilibram tendência, atemporalidade e charme para renovar a manicure com estilo.

5 melhores cores de esmalte para um visual sofisticado e atemporal

1. Terracota

O terracota é um dos tons mais versáteis dos últimos anos.

Entre o laranja queimado e o marrom avermelhado, ele dá às unhas um ar naturalmente elegante, sem chamar atenção demais. Por remeter aos tons da terra, transmite aconchego e maturidade.

Essa cor funciona em unhas longas ou curtas, foscas ou cremosas e também combina com produções mais minimalistas — especialmente no outono e no inverno.

Para quem gosta de fugir do nude tradicional, o terracota é uma alternativa sofisticada que mantém a manicure com aparência cuidada o tempo todo.

2. Verde pistache

O pistache ganhou força no design de unhas por entregar frescor e suavidade ao mesmo tempo. É um verde claro, quase cremoso, que ilumina as mãos sem exagero.

Apesar de ser um tom diferenciado, não pesa no visual e adiciona personalidade sutil para quem gosta de fugidinhas estratégicas do básico.

Ele funciona muito bem em estilos minimalistas, francesinhas invertidas, nail arts geométricas e acabamentos brilhantes. O pistache é a prova de que cores suaves também podem ser extremamente chiques.

3. Azul empoeirado

O azul empoeiradotambém chamado de “dusty blue” — tem uma base acinzentada que o deixa naturalmente elegante. É discreto, moderno e combina com praticamente tudo.

Inspirado em paletas serenas e clássicas, esse azul suave remete à calma e organização, criando a sensação de mãos sempre bem cuidadas.

Ele harmoniza com looks corporativos, produções casuais e até eventos formais. Além disso, é um tom que costuma ter ótima durabilidade visual: mesmo quando o esmalte começa a perder o brilho, a cor continua bonita.

4. Amarelo manteiga

O amarelo manteiga é um dos queridinhos de quem gosta de unhas claras, mas com um toque de personalidade.

Não é vibrante nem chamativo: trata-se de um amarelo cremoso, clarinho, que ilumina a mão de forma doce e delicada.

Esse tom remete à leveza, ao frescor e ao charme romântico — perfeito para quem ama um visual clean, mas quer fugir dos nudes tradicionais. Em unhas curtas, o resultado fica ainda mais sofisticado. É uma cor que transmite alegria sem perder a classe.

5. Marsala

Clássico absoluto, o marsala transita entre o vinho e o vermelho escuro. É uma cor profunda, quente e extremamente refinada, ideal para quem gosta de tons marcantes sem perder a elegância.

O marsala deixa as mãos com aparência forte, feminina e funciona, tanto em fórmulas cremosas, quanto em versões com leve cintilância.

A cor combina com diferentes estilos — de alfaiataria a looks casuais — e nunca sai de moda, sendo uma das escolhas mais seguras para um visual impecável.

