Boticário lança linha Botik Cica Pantenol + Ceramidas para cuidados com peles sensíveis e ressecadas

Segundo dados da European Academy of Dermatology and Venereology, 71% da população adulta apresenta algum grau de sensibilidade na pele, e 40% têm sintomas classificados entre moderados e graves. Já uma pesquisa da Kantar Worldpanel (2023) aponta que 62% das mulheres brasileiras colocam o ressecamento como sua principal preocupação de skincare — à frente de queixas como oleosidade, manchas ou rugas.

Diante desse cenário, o Boticário lançou a linha Botik Cica Pantenol + Ceramidas, voltada para peles sensíveis e ressecadas. De acordo com a marca, a proposta é oferecer alívio e reparação da barreira cutânea, com resultados percebidos a partir de um minuto após a aplicação, conforme testes conduzidos pelo próprio grupo.

Linha reúne quatro produtos para face e lábios

Desenvolvida no Brasil, a linha é composta por quatro itens: Gel de Limpeza Suave, Água Micelar Reparadora, Creme Multirreparador Calmante e Balm Reparador Labial. Segundo o Boticário, os produtos combinam pantenol e ceramidas, atuando na recuperação da barreira da pele, redução de sinais como vermelhidão, repuxamento, aspereza e fissuras, além de hidratação dos lábios.

De acordo com a empresa, o gel de limpeza tem pH equilibrado e remove impurezas sem comprometer a barreira cutânea. A água micelar remove maquiagem e resíduos, enquanto atua na redução da irritação cutânea. O creme multirreparador tem ação em cinco sinais do ressecamento e promove reparação em até 30 minutos.

Já o balm labial tem textura leve e, segundo a marca, reduz os sinais do ressecamento no primeiro uso.

Sugestão de rotina inclui séruns complementares

A marca também indica o uso dos séruns da linha Botik como parte da rotina de cuidados com a pele. Um deles é o Sérum de Ácido Hialurônico, que reúne dois pesos moleculares para atuar em camadas superficiais e mais profundas da pele, promovendo maciez e firmeza. Outro é o Sérum Vitamina C 10%, com tecnologia estabilizadora que, segundo o Boticário, evita a oxidação do ativo e oferece ação antioxidante.

Para otimizar os efeitos da linha Cica Pantenol + Ceramidas, a marca sugere uma rotina de seis passos: limpeza com o gel, remoção de resíduos com a água micelar, aplicação dos séruns, hidratação com o creme multirreparador, uso do balm nos lábios e finalização com protetor solar.

Linha amplia portfólio de Botik, lançado em 2020

Criada em 2020, a linha Botik tem como proposta a aplicação de ativos de alta potência em produtos de uso diário. O portfólio da marca inclui itens para rotinas básicas e tratamentos específicos, com fórmulas que utilizam vitamina C, ácido hialurônico, retinol, ácido glicólico, mandélico, salicílico, tranexâmico e peptídeos.

“Ao idealizar Botik Cica Pantenol + Ceramidas, unimos três anos de pesquisa clínica e inovação tecnológica para criar uma solução que entende a necessidade de quem tem ressecamento ou sensibilidade da barreira cutânea", afirma Desirée Schuck, gerente sênior de performance de produtos do Grupo Boticário. "Nosso objetivo foi desenvolver uma fórmula que, além de acalmar imediatamente, reconstrua a barreira da pele em profundidade, entregando resultados em apenas 1 minuto* e mantendo a hidratação por 24 horas.”

