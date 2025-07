Recife recebe disputa de funk e espetáculo gratuito 'Brinco de Ouro'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Atividades gratuitas promovem conexões entre diferentes localidades do país por meio da dança e expõe a pluralidade da dança e do funk

O Centro Cultural Lá da Favelinha desembarca no Recife na próxima semana para promover a Disputa Nervosa Nacional, já neste domingo (27). Além disso, o coletivo também promove o espetáculo 'Brinco de Ouro', no Teatro do Parque, na terça-feira (29).

Ambos os eventos são gratuitos e abertos ao público, onde valorizam as conexões periféricas de diferentes regiões do Brasil. O intuito é celebrar a pluralidade e a ocupação do funk em espaços que geralmente não são ocupados pela periferia.

O Centro Cultural Lá da Favelinha passou anteriormente pelo Rio de Janeiro, Fortaleza, Salvador, Manaus, Belo Horizonte, São Paulo e Porto Alegre.

Eventos gratuitos homenageiam o funk

O projeto é patrocinado pela Petrobras por meio do Programa Petrobras Cultural e da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), idealizado pelo Centro Cultural Lá da Favelinha e realizado pelo Ministério da Cultura.

A Disputa Nacional reúne, no Cais do Sertão, dançarinos de funk de todo o Brasil para se enfrentarem nas chamadas batalhas. Cada participante apresenta seus melhores passos e coreografias, e os dois melhores serão premiados. Os melhores seguirão rumo à grande final em Belo Horizonte, que acontecerá em agosto de 2025. O campeão nacional levará o prêmio de R$15 mil.

Por outro lado, o espetáculo 'Brinco de Ouro' acontece no Teatro do Parque para celebrar a vida e resistência por meio da dança e suas diferentes influências. Inspirado pelo tempo espiralar de Leda Martins, revisita memórias ancestrais e realça o poder das pessoas pretas através das danças cotidianas nos becos, passinhos e curvas da periferia.

Com direção de Léo Garcia, o espetáculo traz em cena sete artistas da Cia Favelinha que exploram elementos afro-diaspóricos e diversas influências, como capoeira, samba, vogue, passinho e outras expressões periféricas.

Idealização e serviço

O projeto Favelinha na Estrada foi criado pelo multiartista mineiro Kdu dos Anjos, que tem como objetivo levar a cultura do funk para lugares historicamente elitizados. "É uma forma de colocar esse corpo socialmente marginalizado no mapa da produção cultural do Brasil", comenta

Disputa Nervosa

Data: 27 de julho, domingo, às 17h



Local: Cais do Sertão (Armazém 10, Av. Alfredo Lisboa, s/n)



Entrada gratuita



Inscrições através dos perfis @ladafavelinha e @disputanervosa no Instagram



Regulamento Disputa Nervosa aqui

Espetáculo Brinco de Ouro