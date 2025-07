Curso de Twerk abre inscrições gratuitas em Caruaru

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A formação tem como objetivo a promoção da diversidade, do conhecimento e o fortalecimento da autoestima por meio da dança; veja detalhes

A Twerk Caruaru está com inscrições abertas para sua Formação em Twerk – Nível Básico, um curso gratuito focado em mulheres e pessoas LGBTQIAPN+. A iniciativa busca formar multiplicadores do movimento twerk, promovendo autoestima e empoderamento através do condicionamento da pelve e da dança.

Como participar?

Interessados maiores de 18 anos podem se inscrever até o dia 21 de julho através do formulário online.

Há um total de 15 vagas, com ações afirmativas para mulheres pretas, mães solo, pessoas indígenas, LGBTQIAPN+ e/ou pessoas com deficiência. O projeto reforça seu compromisso com a inclusão, oferecendo acessibilidade atitudinal e comunicacional, incluindo legendas, audiodescrição, sensibilização da equipe, ajuda de custo e certificado de participação.

Conteúdo e instrutoras

Com uma carga horária de 32 horas, as aulas serão ministradas por Niny Nascimento, idealizadora do projeto e produtora cultural especializada em Twerk, e Briê Silva, fundadora da Twerk Recife. A formação é dividida em quatro módulos, cobrindo a história da dança, nomenclatura de movimentos, preparação física, consciência corporal e a estrutura anatômica da pelve.

Datas e local

Cartaz colorido de divulgação do curso "Formação em Twerk – Nível Básico". - Divulgação

As aulas acontecerão todos os sábados de agosto e setembro, das 8h às 12h, no Domaine Estúdio de Dança, localizado na Avenida da República, 321, bairro Maurício de Nassau, em Caruaru.

O resultado das inscrições será divulgado no dia 4 de agosto no perfil do Instagram @twerk.caruaru. Para garantir a vaga, é essencial confirmar a participação até o dia 6 de agosto.

Este projeto é realizado com o incentivo da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, na categoria de Formação e Pesquisa Artístico-Cultural.