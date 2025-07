Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Neste sábado (26), a Prefeitura do Recife celebra o Dia dos Avós com a exposição fotográfica 'Entre Memórias e Afetos', na Feira Viver Aurora, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Juventude.

A exposição será gratuita e aberta ao público das 15h às 18h. Serão dispostas mais de 120 imagens de avós e netos, registradas por membros dos grupos de convivência da pessoa idosa do Recife.

A ação é uma forma de reconhecer e valorizar o papel dos avós na família e na sociedade e fortalecer os laços familiares e intergeracionais, promovendo união entre gerações.

"A Prefeitura do Recife tem como prioridade garantir um envelhecimento saudável, ativo e com protagonismo. Sabemos que 17% da nossa população é formada por pessoas idosas, e iniciativas como essa reforçam o quanto valorizamos o papel delas na construção de uma cidade mais humana, afetiva e intergeracional”, afirmou o secretário municipal de Direitos Humanos e Juventude, Marco Aurélio Filho.

Prefeitura do Recife celebra Dia dos Avós com exposição fotográfica na Feira Viver Aurora - Divulgação/Prefeitura do Recife

Feira Viver Aurora

A Feira Viver Aurora fica localizada na Rua da Aurora, em frente ao número 1377.