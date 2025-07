Recife Antigo recebe festival que celebra vozes negras femininas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Festival Cena Brasil chega à sua 26ª edição neste fim de semana. Sob o mote "Mulheres em Cena", serão oito homenageadas que marcaram a cultura e a comunicação de Pernambuco. O evento ocorre gratuitamente no sábado (26) e domingo (27), pela primeira vez no Recife Antigo.

Atividades diversas compõem o Festival Cena Brasil

Evento ocupa os espaços das Torre Malakoff e da Praça do Arsenal, no Bairro do Recife, com shows, oficinas, feira criativa e exibição de produções audiovisuais, integrando o calendário do Julho das Pretas. As atividades acontecem das 16h às 22h e são voltadas para o público geral, reunindo moradores, turistas e visitantes.

