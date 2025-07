Comédia musical "A Noviça Mais Rebelde" volta ao Teatro do Parque, no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Espetáculo solo de Wilson de Santos, sucesso de público há 16 anos, faz duas sessões no Teatro do Parque nesta sexta (25) e domingo (27)

O espetáculo "A Noviça Mais Rebelde" retorna ao Recife para duas apresentações no Teatro do Parque, nesta sexta-feira (25), às 20h, e no domingo (27), às 19h. A comédia musical chega à capital pernambucana no ano seguinte ao da comemoração de seus 15 anos de trajetória, celebrados em 2024.

Criado e estrelado pelo ator Wilson de Santos, o solo já foi assistido por mais de 600 mil pessoas em mais de 700 sessões por 40 cidades brasileiras, incluindo temporadas bem-sucedidas em São Paulo e no Rio de Janeiro.

No palco, Wilson interpreta a irreverente Irmã Maria José, uma freira carismática e fora dos padrões, que conduz o público por histórias divertidas, jogos interativos e reflexões bem-humoradas sobre fé, identidade e transformação.

De "Nunsense" à criação original de Wilson de Santos

Inspirada na montagem brasileira do sucesso Off-Broadway "Nunsense", de Dan Goggin, a peça tem direção de Wolf Maya e produção da Cia Baiana de Patifaria. Ao longo da encenação, a personagem se revela ao público com confissões bem-humoradas e performances que incluem bingo santo, roleta sagrada e até um número de cabaré.

Vínculo com o Recife e expectativa para o reencontro

Ator Wilson de Santos interpreta a irreverente Irmã Maria José em 'A Noviça Mais Rebelde' - JOÃO CALDAS/DIVULGAÇÃO

Wilson de Santos, que já integrou o elenco de espetáculos como "A Bofetada e Noviças Rebeldes", e tem passagens marcantes por musicais dirigidos por Bibi Ferreira, Jorge Takla e Charles Möeller, destaca a conexão especial com o Recife.

"Nos anos 90, estive na cidade com a Cia Baiana de Patifaria e fui muito feliz por aqui. Anos depois, voltar com A Noviça Mais Rebelde ao Teatro do Parque foi emocionante. A recepção calorosa do público superou todas as expectativas", diz Wilson.

"Desde então, seguimos recebendo recifenses nas nossas temporadas em São Paulo — sempre perguntando: 'E o Recife, quando volta?' Pois bem, a hora chegou! Estamos de volta para duas apresentações e o friozinho na barriga já bateu. A expectativa é grande — e a ansiedade, altíssima no convento! Vai ser lindo! Espero vocês para nos ajudar a levantar os fundos… (risos)".

SERVIÇO

A Noviça Mais Rebelde

Onde: Teatro do Parque (Rua do Hospício, 81, Boa Vista)

Quando: sexta-feira (25), às 20h, e domingo (27), às 19h.

Quanto: R$ 120, R$ R$60,00 + 1kg de alimento não perecível (social) e R$ 60 (meia), à venda no Sympla ou na Bilheteria do Teatro no dia do espetáculo (com 01 hora de antecedência)