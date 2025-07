Circo Godot volta ao Recife com sátira sobre poder, risos e resistência

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com humor ácido e inspiração em Beckett, espetáculo protagonizado por Asaías Rodrigues e Charles de Lima faz temporada no Teatro Hermilo Borba Filho

Dois vagabundos, Gatropo e Tropino, interpretados por Asaías Rodrigues e Charles de Lima, perambulam pelo mundo à procura de quem queira assistir suas patacoadas. Assim eles ganham a vida. O primeiro é o chefe, quem dá ordens, explora, reclama, desconfia, impõe, aporrinha e estala o chicote; o segundo é o subalterno, uma pessoa mais ingênua, modesta e alegre, o faz-tudo do primeiro.

Este é o ponto de partida do espetáculo Circo Godot, que faz curta temporada nesta quinta (24) e sexta-feira (25), às 20h, e no sábado (26), às 17h, no Teatro Hermilo Borba Filho, no Bairro do Recife.

De narrativa ágil e divertida, cheio de surpresas e reviravoltas, o espetáculo já circulou pela Grécia, Tunísia, Itália e outras cidades do Brasil, ocupando teatros e espaços alternativos como ruas, praças e pátios. Agora, retorna ao Recife, onde tudo começou, em 2010.

Além dos artistas Asaías e Charles, a Companhia Circo Godot, que produz o espetáculo, é formada também pelo diretor Quiercles Santana. Juntos, eles têm como motivação divertir e encantar o público através do Teatro, da Dança e do Circo — e também fazer pensar.

“Sustentado na comicidade rústica dos bufões e na comédia pastelão, o espetáculo se inspira livremente em Pozzo e Lucky, personagens secundários de Esperando Godot, de Samuel Beckett, para trazer à cena uma série de situações que estimulam a crítica ao sadismo dos que detêm o poder”, conta Quiercles Santana.

Circo Godot, segundo ele, provoca reflexões sobre o Brasil e o mundo de hoje. “É sobre a ganância dos poderosos; é sobre ativar o sentido lúdico do existir”, pontua.

Com classificação etária livre, o espetáculo tem desenho de luz de Luciana Raposo, produção executiva de Juan Saucedo e fotos de Walton Ribeiro.

SERVIÇO

Espetáculo: Circo Godot, com Asaías Rodrigues e Charles de Lima

Local: Teatro Hermilo Borba Filho (Cais do Apolo s/n – Bairro do Recife)

Datas e horários: Quinta (24) e sexta-feira (25), às 20h; sábado (26), às 17h

Ingressos: R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia entrada)

Vendas: Bilheteria do teatro e plataforma Sympla

sympla.com.br/eventos?s=Circo+Godot