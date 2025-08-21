"Não sou dona do poder nem tenho uma família inteira pra empregar no poder", diz Raquel Lyra

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em agenda em Palmares, governadora anuncia obras na Mata Sul e defende coragem frente a críticas em momento de tensão política

Nesta quinta-feira (21), a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), esteve em Palmares, na Mata Sul, participando da entrega do programa Ouvir para Mudar 2025.

No evento, ela anunciou novos investimentos na região e enfatizou sua postura de independência política, em momento de tensão com oposição na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe). Em vídeo publicado no perfil oficial da governadora no Instagram, Raquel declarou:

“Eu não sou dona do poder, nem tenho uma família inteira para empregar no poder. O que eu sei que eu tenho é coragem. Coragem de enfrentar um sistema que, por muitas vezes, trabalhou do jeito errado e que não entrega ao povo o resultado necessário. Coragem de ficar de pé mesmo diante de tantos ataques. Eu podia estar em casa, eu podia estar de cabeça baixa, mas isso aqui me dá muita energia”.

“Cidades e regiões, como o Sertão do Araripe, como o Sertão de Itaparica, cada um deles com 200 mil, 300 mil habitantes. No passado, sabe o que era que pensavam? ‘É tão pequeno que não dá voto. Portanto, para que dinheiro lá?’ Eu estou construindo água, colocando maternidade, hospital novo e garantindo mais dignidade em cada lugar do nosso Estado”, declarou.

CPI da Publicidade e crise no gabinete

Na terça-feira (19), a Alepe instalou a CPI da Publicidade, que investigará supostas irregularidades em contratos de publicidade firmados pelo governo do estado. A iniciativa foi proposta pela deputada Dani Portela (PSOL) e aprovada apesar da resistência da base governista, com Diogo Moraes (PSDB) eleito presidente da comissão, Antonio Coelho (União Brasil) como vice e Waldemar Borges (MDB) como relator.

A CPI mira indícios de favorecimento em contratos bilionários de comunicação e uso político de recursos públicos. O ambiente político segue tenso, com dificuldades em aprovar projetos importantes — entre eles, um pedido de empréstimo de R$ 1,5 bilhão que passou por alterações significativas.



Assessor acusado de comandar "milícia digital"

Na quinta-feira (21), Manoel Medeiros Neto, então assessor especial da governadora, pediu exoneração após ser denunciado pelo presidente da Alepe, deputado Álvaro Porto (PSDB), como líder de uma suposta “milícia digital palaciana” que atacava opositores do governo e instituições como o Tribunal de Contas do Estado (TCE) e o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

Segundo Porto, uma investigação da Superintendência de Inteligência Legislativa (Suint) identificou Manoel preparando uma denúncia anônima contra a deputada Dani Portela em uma lan house no Recife, utilizando recursos públicos.

Além disso, o assessor teria sofrido representações na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) por supostamente acessar informações sigilosas do TRT-6 para alimentar blogs com conteúdo ofensivo a adversários.

Manoel defendeu-se via carta aberta à governadora, afirmando ser vítima de “violência política” e de “devassa ilegal” promovida pela Alepe, e anunciou que acionaria advogados e conduzira queixa formal à polícia.

Até o momento, Raquel Lyra não se pronunciou oficialmente sobre o caso nem sobre as acusações que envolvem seu gabinete.

Jornalista e economista, Manoel estava na gestão estadual desde 2022, quando integrou o comitê de transição junto à então governadora eleita Raquel Lyra (PSD). Manoel chegou à gestão estadual através da vice-governadora Priscila Krause (PSD), com quem trabalhou entre 2011 e 2022.

Mais de R$ 200 milhões anunciados para a Mata Sul

Durante a edição do Ouvir para Mudar 2025 em Palmares, Raquel Lyra anunciou um pacote de investimentos que ultrapassa R$ 200 milhões para a Mata Sul.

Os recursos contemplam áreas estratégicas como educação, segurança, mobilidade e recursos hídricos, com destaque para a requalificação de 51 escolas da GRE Mata Sul, a construção de duas novas Escolas Técnicas Estaduais, em Catende e em Vitória de Santo Antão, e obras de infraestrutura viária, como a segunda etapa da rodovia PE-123.

Na segurança pública, a governadora autorizou a licitação para implantação do Batalhão Integrado Especializado de Policiamento (BIESP) em Barreiros e a criação de três novas delegacias em Amaraji, Ribeirão e São José da Coroa Grande.

Também anunciou a construção do Complexo de Delegacias da Polícia Civil em Vitória de Santo Antão, além da convocação de mais 2,2 mil aprovados no concurso da Polícia Militar para o Curso de Formação.

Outros investimentos incluem a construção da Estação de Tratamento de Água de Ultrafiltração em Ribeirão, beneficiando cerca de 48 mil habitantes, além de obras de prevenção contra deslizamentos em Palmares, Barreiros, Cortês e Joaquim Nabuco.

“Estamos aqui reafirmando o nosso compromisso com uma região que foi esquecida por muito tempo”, afirmou a governadora, ao destacar que os anúncios respondem a demandas levantadas pela própria população durante as rodadas do programa.

