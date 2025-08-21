Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Política: com mais de um ano de antecedência para as eleições, Pernambuco já vivencia uma corrida pelo apoio do Presidente Lula. O Prefeito do Recife, João Campos (PSB), visto como provável adversário da Governadora Raquel Lyra (PSD) em uma tentativa de reeleição, aproveitou a ausência da governadora durante a última visita de Lula ao estado para fazer gestos claros de aproximação ao petista.

Segundo o professor e cientista político Hely Ferreira, essa aproximação nem carece de muito esforço, dada a ligação existente entre o PSB nacional – inclusive com o vice-presidente de Lula sendo do partido – e o PSB local. Há uma relação muito próxima que o prefeito buscou evidenciar, chegando a afirmar que desde criança vê Lula visitar sua casa no Recife. A provável disputa na eleição do próximo ano será marcada por quem terá o apoio do Presidente Lula.

Ouça o conteúdo original em áudio

<p class="texto">Listen to <a href="https://hearthis.at/tecnologia/quadro-politica-prof-hely-ferreira-balanco-20-08/" target="_blank">Pernambuco em ebulição política: disputa por Lula antecipa eleições 2024 e tensão cresce na Alepe</a> <span>by</span><a href="https://hearthis.at/tecnologia/" target="_blank" >Rádio Jornal</a> <span>on</span> <a href="https://hearthis.at/" target="_blank">hearthis.at</a></p>

Aprovação de Lula em recuperação: números da pesquisa Genial/Quest

No cenário nacional, a avaliação do governo do Presidente Luís Inácio Lula da Silva mostra uma tendência de recuperação. A pesquisa Genial/Quest revelou que a distância entre a parcela da população que aprova (46%) e a que desaprova (51%) o governo caiu pela metade em um mês, passando de 10 para 5 pontos percentuais. Este resultado confirma a recuperação iniciada na pesquisa de julho e representa a maior aprovação desde janeiro, quando marcou 47%.

O professor Hely Ferreira, que teve acesso à pesquisa na íntegra, enfatiza que os números demonstram a força tanto de Lula quanto de Bolsonaro, desmistificando a ideia de que estariam "mortos eleitoralmente". Ele compara a recuperação atual do presidente com seu primeiro mandato, onde o terceiro ano foi o pior momento de avaliação do governo antes da recuperação.

O papel da oposição: crítica e proposta na democracia

Em meio a questionamentos sobre o judiciário, tarifas e a oposição fazendo "motim" na Câmara, discute-se o papel da oposição. O professor Hely Ferreira ressalta que a oposição é salutar à democracia, mas precisa ter responsabilidade. "A oposição tem que ter responsabilidade no sentido de não só criticar, mas apresentar também propostas", afirma. Sem propostas, a atuação pode passar a ideia do "quanto pior, melhor", o que nem sempre é bem recebido, inclusive por membros do próprio núcleo da oposição.

Tensão na Alepe: Álvaro Porto e a dura crítica a Raquel Lyra

Em Pernambuco, a tensão política se eleva na Assembleia Legislativa (Alepe). O Presidente da Alepe, Álvaro Porto, tem proferido duras críticas à governadora Raquel Lyra e a atos do governo do estado. O professor Hely Ferreira acompanha o teor das declarações e confirma que Porto foi "muito duro" e "contundente" em seu discurso. A gravidade da situação é tal que ele pediu que um dos assessores da governadora seja chamado a uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito), indicando que "o negócio está sério por lá".

*Texto gerado com auxílio da IA a partir de uma fonte autoral da Rádio Jornal