"Lula potencializa a crise", diz Mendonça Filho sobre negociações do tarifaço com EUA

Deputado federal de oposição avalia que presidente cumpre "papel de palanque" ao não buscar diálogo com Trump após tarifação de 50%

O deputado federal Mendonça Filho (União Brasil) criticou neste sábado (9) a condução do presidente Lula diante da crise provocada pelo tarifaço do presidente norte-americano Donald Trump contra produtos brasileiros.

O parlamentar, que integra a oposição, afirmou que a prioridade deveria ser a defesa do interesse nacional, independentemente de alinhamentos ideológicos. A declaração foi dada durante o seminário Esfera Infra, realizado pelo grupo Esfera Brasil, no Recife.

Para Mendonça, a responsabilidade sobre a condução da política externa é do governo federal e, neste momento, há uma “grande falha” na articulação com os Estados Unidos.

Mendonça Filho, Augusto Coutinho, João Campos e Antônio Lavareda no Esfera Infra, no Recife - Rodrigo Fernandes/JC

Ele classificou a postura do governo americano como “inédita, esquisita, bizarra” e cobrou maior habilidade diplomática do Planalto. “O governo nomeia o vice-presidente Alckmin para ser interlocutor e buscar canais com o governo americano, mas, ao mesmo tempo, o presidente Lula cumpre um papel mais de palanque, do que de busca de canal de negociação. Ele potencializa a crise”, disse.

O deputado ressaltou que o Brasil não pode se isolar na reação ao tarifaço, já que as medidas de Trump afetam vários países. “Trump é episódico, ele terá só mais este mandato. Depois dele virão outros, e a gente tem que se inserir nesse contexto. A gente fica se colocando como se o Brasil fosse o único agredido no mundo. As bizarrices foram espalhadas globalmente”, afirmou.

Na avaliação do parlamentar, o erro está na falta de uma estratégia pragmática por parte do Executivo. Ele defende que o Legislativo não deve ser protagonista nesta negociação. “O que difere é que o nosso comportamento não é inteligente, e aí entra [a ação] do presidente da República, não o Congresso brasileiro, que vai ocupar esse espaço”, declarou.

Mendonça defendeu a abertura de diálogo direto com o ex-presidente norte-americano para minimizar os impactos das tarifas. “Não é negando [contato], tem que falar com Trump e buscar saídas que protejam o empresariado e a economia brasileira”, concluiu.

Apesar disso, Mendonça afirmou que acredita que a unidade deve prevalecer diante da crise. "Eu sou um deputado de oposição, me coloco nessa posição histórica, sempre fui antagonista aos governos petistas, mas quando você está diante de um quadro como esse, o primeiro posicionamento que eu me coloco é em defesa do interesse do Brasil. A gente precisa ter unidade de postura defendendo o interesse nacional”, afirmou.