fechar
Política | Notícia

Lula sobre Putin: 'Ele agradeceu nosso empenho e interesse por paz entre Rússia e Ucrânia'

De acordo com o presidente brasileiro, ele enfatizou que o Brasil sempre apoiou o diálogo e a busca de uma solução pacífica para conflito

Por Estadão Conteúdo Publicado em 09/08/2025 às 17:09
De acordo com o presidente brasileiro, ele enfatizou que o Brasil sempre apoiou o di&aacute;logo e a busca de uma solu&ccedil;&atilde;o pac&iacute;fica
De acordo com o presidente brasileiro, ele enfatizou que o Brasil sempre apoiou o diálogo e a busca de uma solução pacífica - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou neste sábado (9) em sua conta na rede social X, que recebeu um telefonema do presidente da Rússia, Vladimir Putin. Segundo o petista, ambos discutiram o cenário político e econômico internacional.

"Na ligação, que durou cerca de 40 minutos, o presidente Putin compartilhou informações a respeito de suas discussões em curso com os Estados Unidos e os recentes esforços pela paz entre Rússia e Ucrânia", disse Lula. "Ele agradeceu o empenho e interesse do Brasil nesse tema."

SOLUÇÃO PARA CONFLITO

De acordo com o presidente brasileiro, ele enfatizou que o Brasil sempre apoiou o diálogo e a busca de uma solução pacífica para o conflito. Lula afirmou também que o País está à disposição para contribuir com o que for necessário, inclusive no âmbito do Grupo de Amigos da Paz, lançado por iniciativa do Brasil e da China. Além disso, reforçou a intenção de organizar a próxima edição da Comissão de Alto Nível de Cooperação Brasil-Rússia ainda este ano.

 

Leia também

Lula diz que quem merece impeachment são parlamentares que fizeram motim, não Moraes
PRESIDENTE

Lula diz que quem merece impeachment são parlamentares que fizeram motim, não Moraes
Sobre os fins e os meios
opinião

Sobre os fins e os meios

Compartilhe

Tags