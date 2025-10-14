fechar
Pernambuco | Notícia

Protestos por moradia termina em confusão em frente à Prefeitura do Recife

Manifestantes, que bloquearam vias no centro da cidade pela manhã, entraram em confronto com a Guarda Municipal ao tentar entrar no prédio

Por Túlio Feitosa Publicado em 14/10/2025 às 23:32 | Atualizado em 14/10/2025 às 23:33
Protesto por moradia na Cruz Cabugá
Protesto por moradia na Cruz Cabugá - Sidney Lucena/JC

Um grande protesto por moradia, que mobilizou o centro do Recife durante toda esta terça-feira (14), terminou em um confronto tenso em frente à sede da Prefeitura, no Cais do Apolo. A confusão começou quando manifestantes tentaram entrar no prédio e foram contidos pela Guarda Municipal, resultando em uma mulher ferida.

O ato começou no início da manhã, com o bloqueio de duas importantes vias da cidade com pneus queimados: o cruzamento da Avenida Cruz Cabugá com a Avenida Norte, em Santo Amaro, e a Avenida Martins de Barros, em Santo Antônio. No final da manhã, os grupos, formados por 18 movimentos de luta por moradia, marcharam em direção à prefeitura.

No local, os manifestantes exigiram uma reunião com o prefeito João Campos ou com algum secretário. Após horas de espera, um grupo empurrou as grades de proteção na tentativa de entrar no estacionamento, o que deu início ao confronto com a Guarda Municipal, que usou a força para conter o avanço.

Em contato com a reportagem do Jornal do Commercio, um interlocutor da Frente Popular Por Moradia confirmou que representantes foram recebidos por secretários e outros porta-vozes que trabalham na gestão de João Campos, na Prefeitura do Recife.

"Nos deram alguns dias para marcar uma agenda com o prefeito", explicou.

O movimento também não descartou a possibilidade de um novo protesto, a depender do que conseguirem dialogar com a prefeitura e o que for cumprido pela gestão posteriormente.

SEVERINO SOARES /JC IMAGEM
Protesto por moradia na Prefeitura do Recife - SEVERINO SOARES /JC IMAGEM
Severino Soares/JC IMAGEM
Integrantes de movimentos de luta por moradia realiza protesto em frente à Prefeitura do Recife - Severino Soares/JC IMAGEM
Severino Soares/JC IMAGEM
Integrantes de movimentos de luta por moradia realiza protesto em frente à Prefeitura do Recife - Severino Soares/JC IMAGEM
Severino Soares/JC IMAGEM
Integrantes de movimentos de luta por moradia realiza protesto em frente à Prefeitura do Recife - Severino Soares/JC IMAGEM
Severino Soares/JC IMAGEM
Integrantes de movimentos de luta por moradia realiza protesto em frente à Prefeitura do Recife - Severino Soares/JC IMAGEM
Sidney Lucena/JC
Protesto por moradia na Cruz Cabugá - Sidney Lucena/JC

Mulher é socorrida após ferimento na cabeça

Durante o confronto entre os manifestantes e a Guarda Municipal, uma mulher de 50 anos, identificada como Sandra, sofreu um ferimento na cabeça e precisou ser socorrida.

Ela foi levada para o Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife. Em nota enviada à imprensa, a unidade de saúde informou que a paciente está "fora de perigo, consciente e orientada".

Também em nota, a Prefeitura do Recife afirmou que "não compactua com atos de violência", que "mantém o diálogo com os movimentos sociais" e que vai apurar a denúncia de agressão por parte da Guarda Municipal.

A Frente Popular, por outro lado, irá combater a ação por parte dos agentes da prefeitura contra a integrante agredida.

"Amanhã estaremos abrindo um B.O e fazendo um corpo de delito na companheira que foi agredida", manifestou o interlocutor.

