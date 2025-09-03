fechar
Vídeos | Notícia

Protesto por moradia digna para 900 famílias para o trânsito em Avenida

Manifestantes interditam avenida em protesto por desocupação de prédio em Recife. O conflito envolve 900 famílias com necessidade de moradia digna

Por TV Jornal Publicado em 03/09/2025 às 13:17 | Atualizado em 03/09/2025 às 13:18
Protesto por moradia na Av. Agamenon Magalhães
Protesto por moradia na Av. Agamenon Magalhães - TV Jornal

Manifestantes bloquearam a Avenida Agamenon Magalhães, em frente ao antigo colégio Americano Batista, no bairro das Graças, no sentido Recife e Olinda. 

Com o auxílio de drones, foi possível visualizar a grande quantidade de fumaça intensificada pelo fogo alto em pneus e em túneis.

Sobre a manifestação

As pessoas presentes na manifestação representam 900 famílias que ocuparam o prédio do antigo colégio no mês passado. A revolta surgiu após receberem a informação de desocupação do local, dado pelo Governo do Estado.

Essas famílias, que provêm das cidades do Recife, Olinda, Paulista e Jaboatão, buscam uma moradia digna e agora questionam o Governo do Estado de Pernambuco sobre o destino delas.

Em 2023, o prédio do antigo Colégio Americano Batista, hoje de responsabilidade do Governo do Estado, foi programado para ser um local de utilidade pública social.

Foi veiculado em Diário Oficial que um complexo educacional seria construído ali, porém, desde então nada ocorreu.

Leia Também

Situação no local

O protesto acarretou em um trânsito intenso, exigindo a presença de policiais militares para uma possível negociação. Entretanto, a reação foi tensa. Houve relatos de agressões por parte das autoridades e uso de spray de pimenta para dispersão.

Apesar das chamas terem sido controladas pelos bombeiros, os moradores continuam aguardando um diálogo com o Governo do Estado de Pernambuco sobre a situação.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Protesto por moradia trava o trânsito na Av. Agamenon Magalhães, no Recife
Protesto

Protesto por moradia trava o trânsito na Av. Agamenon Magalhães, no Recife

Feira Morar Bem movimenta setor imobiliário no Recife
MORADIA

Feira Morar Bem movimenta setor imobiliário no Recife

Compartilhe

Tags