Feira Morar Bem movimenta setor imobiliário no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Evento no Shopping Recife reúne mais de 6 mil imóveis e oferece subsídios de até R$ 95 mil para famílias de baixa renda; veja condições

A Feira Morar Bem começou na última quinta-feira (29) no estacionamento do Shopping Recife e segue até domingo (1º), oferecendo a oportunidade para quem deseja conquistar a casa própria. O evento reúne mais de 6 mil imóveis já aprovados dentro do programa estadual, com valores entre R$ 184 mil e R$ 255 mil.

Subsídios e financiamentos

De acordo com Paulo Lira, diretor-presidente da CEAB, a Caixa Econômica pode oferecer subsídios de até R$ 75 mil, enquanto o governo de Pernambuco entra com mais R$ 20 mil.

"Assim, muitas famílias conseguem realizar o sonho da casa própria. Em Pernambuco, mais de 14 mil famílias já conseguiram acesso à casa própria através desse subsídio", destacou.

Quem pode participar

Podem se inscrever famílias com renda de até dois salários mínimos, que morem em Pernambuco e estejam comprando o primeiro imóvel. Para a inscrição, basta apresentar dados cadastrais. Quem quiser já iniciar a análise de crédito com a Caixa deve levar comprovante de residência, de renda e de estado civil.

As parcelas de financiamento partem de R$ 540, valor que, em muitos casos, equivale ao custo do aluguel. Segundo a organização, a feira é uma chance de trocar o aluguel pelo investimento no imóvel próprio.

Feira Morar Bem



De quinta (28) até sábado (31): das 9h às 22h

Domingo (1º): das 12h às 21h

O evento acontece no estacionamento do Shopping Recife, na Zona Sul da cidade.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais