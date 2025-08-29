fechar
Feira Morar Bem movimenta setor imobiliário no Recife

Evento no Shopping Recife reúne mais de 6 mil imóveis e oferece subsídios de até R$ 95 mil para famílias de baixa renda; veja condições

Por TV Jornal Publicado em 29/08/2025 às 12:57 | Atualizado em 29/08/2025 às 13:38
Mais de 14 mil famílias já conseguiram acesso à casa própria em Pernambuco por meio de subsídio que apresentado na Feira Morar Bem - TV Jornal

A Feira Morar Bem começou na última quinta-feira (29) no estacionamento do Shopping Recife e segue até domingo (1º), oferecendo a oportunidade para quem deseja conquistar a casa própria. O evento reúne mais de 6 mil imóveis já aprovados dentro do programa estadual, com valores entre R$ 184 mil e R$ 255 mil.

Subsídios e financiamentos

De acordo com Paulo Lira, diretor-presidente da CEAB, a Caixa Econômica pode oferecer subsídios de até R$ 75 mil, enquanto o governo de Pernambuco entra com mais R$ 20 mil.

"Assim, muitas famílias conseguem realizar o sonho da casa própria. Em Pernambuco, mais de 14 mil famílias já conseguiram acesso à casa própria através desse subsídio", destacou.

Quem pode participar

Podem se inscrever famílias com renda de até dois salários mínimos, que morem em Pernambuco e estejam comprando o primeiro imóvel. Para a inscrição, basta apresentar dados cadastrais. Quem quiser já iniciar a análise de crédito com a Caixa deve levar comprovante de residência, de renda e de estado civil.

As parcelas de financiamento partem de R$ 540, valor que, em muitos casos, equivale ao custo do aluguel. Segundo a organização, a feira é uma chance de trocar o aluguel pelo investimento no imóvel próprio.

Feira Morar Bem

De quinta (28) até sábado (31): das 9h às 22h

Domingo (1º): das 12h às 21h

O evento acontece no estacionamento do Shopping Recife, na Zona Sul da cidade.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

