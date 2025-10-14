Mulher é ferida na cabeça durante protesto por moradia no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

"A gente tentou entrar e não deixaram, já começaram a descer o cacete na gente ali e eles mesmos derrubaram as grades", contou um dos manifestantes

Uma mulher foi ferida na cabeça durante um protesto por moradia, nesta terça-feira (14), em frente à Prefeitura da Cidade do Recife.

A manifestação começou em dois pontos da cidade, no cruzamento da Avenida Cruz Cabugá com a Avenida Norte e, também, na Rua do Imperador, no bairro de Santo Antônio. Os manifestantes são integrantes de uma frente popular composta por 18 movimentos de luta por moradia.

Depois de algumas horas, as famílias seguiram caminhando até a sede municipal, onde exigiram alguma reunião com o prefeito João Campos (PSB) ou com algum secretário.

Durante o ato, várias pessoas empurraram as grades de ferro e tentaram entrar no prédio, dando início a uma grande confusão. A Polícia Militar reforçou a segurança do local e guardas municipais utilizaram a força para conter os manifestantes.

"A gente tentou entrar e não deixaram, já começaram a descer o cacete na gente ali e eles mesmos derrubaram as grades", contou um dos integrantes da frente popular.

Em meio à violência, uma das manifestantes ficou ferida na cabeça e a própria equipe de reportagem da TV Jornal, que estava no local, solicitou que os policiais realizassem o socorro. Ela foi levada ao Hospital da Restauração.

Segundo a unidade de saúde, que enviou nota à imprensa, a mulher está fora de perigo, consciente e orientada.

Também em nota, a Prefeitura do Recife afirmou que não compactua com nenhum ato de violência e disse que mantem o diálogo permanente com os movimentos sociais. A gestão afirma que vai apurar o ocorrido.

Por volta das 17h, representantes foram recebidos na prefeitura, entretanto não há informações sobre os desfechos.

