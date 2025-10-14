fechar
Notícias | Notícia

Mulher é ferida na cabeça durante protesto por moradia no Recife

"A gente tentou entrar e não deixaram, já começaram a descer o cacete na gente ali e eles mesmos derrubaram as grades", contou um dos manifestantes

Por Zayra Pereira Publicado em 14/10/2025 às 20:43 | Atualizado em 14/10/2025 às 22:46
Imagem de prosteto na Prefeitura do Recife
Imagem de prosteto na Prefeitura do Recife - Reprodução

Uma mulher foi ferida na cabeça durante um protesto por moradia, nesta terça-feira (14), em frente à Prefeitura da Cidade do Recife.

A manifestação começou em dois pontos da cidade, no cruzamento da Avenida Cruz Cabugá com a Avenida Norte e, também, na Rua do Imperador, no bairro de Santo Antônio. Os manifestantes são integrantes de uma frente popular composta por 18 movimentos de luta por moradia.

Depois de algumas horas, as famílias seguiram caminhando até a sede municipal, onde exigiram alguma reunião com o prefeito João Campos (PSB) ou com algum secretário.

Leia Também

Durante o ato, várias pessoas empurraram as grades de ferro e tentaram entrar no prédio, dando início a uma grande confusão. A Polícia Militar reforçou a segurança do local e guardas municipais utilizaram a força para conter os manifestantes.

"A gente tentou entrar e não deixaram, já começaram a descer o cacete na gente ali e eles mesmos derrubaram as grades", contou um dos integrantes da frente popular.

Em meio à violência, uma das manifestantes ficou ferida na cabeça e a própria equipe de reportagem da TV Jornal, que estava no local, solicitou que os policiais realizassem o socorro. Ela foi levada ao Hospital da Restauração.

Severino Soares/JC IMAGEM
Integrantes de movimentos de luta por moradia realiza protesto em frente à Prefeitura do Recife - Severino Soares/JC IMAGEM
Severino Soares/JC IMAGEM
Integrantes de movimentos de luta por moradia realiza protesto em frente à Prefeitura do Recife - Severino Soares/JC IMAGEM
Severino Soares/JC IMAGEM
Integrantes de movimentos de luta por moradia realiza protesto em frente à Prefeitura do Recife - Severino Soares/JC IMAGEM
Severino Soares/JC IMAGEM
Integrantes de movimentos de luta por moradia realiza protesto em frente à Prefeitura do Recife - Severino Soares/JC IMAGEM

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Segundo a unidade de saúde, que enviou nota à imprensa, a mulher está fora de perigo, consciente e orientada.

Também em nota, a Prefeitura do Recife afirmou que não compactua com nenhum ato de violência e disse que mantem o diálogo permanente com os movimentos sociais. A gestão afirma que vai apurar o ocorrido.

Por volta das 17h, representantes foram recebidos na prefeitura, entretanto não há informações sobre os desfechos.

Saiba como se inscrever na newsletter JC

Leia também

Dois protestos por moradia bloqueiam ponte e avenida do centro do Recife
BLOQUEIO

Dois protestos por moradia bloqueiam ponte e avenida do centro do Recife
Manifestantes voltam a interditar a BR-408 na Região Metropolitana do Recife e cobram obras estruturais do Governo do Estado
PROTESTO

Manifestantes voltam a interditar a BR-408 na Região Metropolitana do Recife e cobram obras estruturais do Governo do Estado

Compartilhe

Tags