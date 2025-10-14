Homem ameaça invadir casa de adolescente para matá-lo após uma briga na escola com seu filho

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Segundo informações, o homem ameaçou cortar a cabeça e as pernas do adolescente, reafirmando diante de câmeras segurança. Cofira detalhes

Uma dona de casa, no bairro de Beberibe, Zona Norte do Recife, alega que sua família vem sofrendo ameaças por parte de um adulto, que afirma querer invadir sua residência e matar seu neto.

De acordo com informações, tudo começou após um atrito entre um adolescente, de 17 anos de idade, e uma criança, de 11 anos, que brigaram na frente de uma escola estadual, no bairro de Beberibe.

Os pais da criança buscaram a família do adolescente e uma grande confusão foi instaurada.

"Eu pedi a ele que procurasse os direitos dele. Se o meu neto for culpado eu abro mão, mas desde que a justiça tome providência, não ele querer vir para minha casa. Ele tirou foto da minha casa, ele está com segundas intenções", contou a avó do adolescente, afirmando que o pai da criança foi à sua residência.

Leia Também Família denuncia erro médico durante parto no Hospital da Mulher do Recife

A avó do adolescente conta que o homem ficou escondido enquanto a mãe da criança chamava no portão, mas que ouviram quando ele disse que quebraria as pernas do adolescente.

"Graças a Deus que meu neto não estava em casa, porque quando chegou no meu conhecimento eu procurei ligar para ele e tirá-lo daqui. O caso é sério".

A mulher ainda conta que eles foram até a escola, acionar a viatura para averiguar o que estava acontecendo. Minutos depois o homem também chegou na escola, de acordo com a avó, ameaçando o adolescente.

"Depois ele descobriu onde eu trabalhava e me encontrou. Chegando lá a esposa dele foi para cima da mãe do meu neto, já querendo bater. Toda hora ele ameaçando, porque o filho dele levou um cascudo, mas ele iria perder a cabeça", afirmou.

Segundo informações, o homem ameaçou cortar a cabeça e as pernas do adolescente, reafirmando diante de câmeras segurança.

O caso foi levado ao conselho tutelar diante da gravidade: "A gente encaminhou o caso para a DPCA, para que possa haver a investigação e a escuta especializada do adolescente. O adolescente é, supostamente, agressor e suspeitam que ele seja neurodivergente, assim como a criança de 11 anos de idade", contou o conselheiro tutelar.

O conselheiro pontuou que é uma situação onde os adultos deveriam buscar os meios legais antes de tomar quaisquer atitudes: "O conselho tutelar está de portas abertas, a DPCA está de portas abertas para a gente tentar minimizar esse conflito e aplicar as medidas de proteção cabíveis para cada um deles".

A escola afirma que não há imagens da briga e alegam que os pais da criança descobriram o endereço do adolescente a partir de ameaças contra outros estudantes.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp





#im #ll #ss #jornaldocommercio" />