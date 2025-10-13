fechar
Notícias | Notícia

Família denuncia erro médico durante parto no Hospital da Mulher do Recife

A criança acabou ingerindo e aspirando parte do mecônio, que é a primeira fezes do bebê por isso está entubada e em coma induzido

Por Zayra Pereira Publicado em 13/10/2025 às 21:33
Imagem de bebê em UTI Neonatal do Hospital da Mulher do Recife
Imagem de bebê em UTI Neonatal do Hospital da Mulher do Recife - Reprodução

Uma mulher de 25 anos alega que ocorrerram falhas no atendimento durante o parto de seu bebê, na última quinta-feira (9), no Hospital da Mulher (HMR), que fica no bairro da Estância, no Recife.

De acordo com informações, a mulher chegou ao hospital na última segunda-feira (6), por volta das 14h, após uma consulta de pré-natal e uma avaliação na Maternidade Barros Lima. 

A família conta que o parto normal foi induzido: "Quando viram que ela não teve dilatação para o parto, começaram a inserir comprimidos. Eram dois de 4h em 4h, inclusive eles atrasaram nas medicações", contou o avô paterno.

Após a baixa resposta ao medicamento, de acordo com a família, a equipe inciou o estímulo com o balão, para incentivar o parto, mas foi inserido de maneira incorreta.

"Veio uma outra médica reexaminar e disse 'o balão está errado e não vai funcionar'. Ela foi tentar tirar o balão e estourou. Quando saiu, ele veio com mecônio, que é a primeira fezes do bebê", disse o avô.

Mesmo após a contastação do mecônio, o hospital só realizou a cesariana depois de uma outra avaliação médica, na manhã seguinte, que observou a susbstância durante o exame de toque. A mãe foi levada à cirurgia urgência.

A criança acabou ingerindo e aspirando parte do mecônio, por isso está entubada e em coma induzido.

"Na sexta-feira a noite a menina passou mal. Mexeram na sedação e no oxigênio dela e ela passou mal. Caiu para 40% e ela ficou roxinha. A médica botou a mão na cabeça se saber o que fazer e minha nora disse para ela beber uma água e olhar o prontuário", pontuou.

O avô contou que no sábado (11) uma médica do IMIP foi até o hospital e estabilizou a medicação, os sedativos e oxigênio, entretanto, a equipe do HMR alterou novamente e a bebê voltou a respirar pesadamente. Na noite do dia seguinte outra médica estabilizou o quadro.

"Eu estou fazendo essa reportagem não é para aparecer, é para que possa vir alguém de autoridade e responsabilidade para colocar pessoas responsáveis já no primeiro contato da maternidade", desabafou.

A avó da bebê conta que aconselhou a nora sobre a necessidade de uma cesariana, entretanto, mesmo com os pedidos, o hospital negou. 

"'Faça uma cesárea porque essa criança está em sofrimento'. A barriga dela ficava tão dura porque a menina queria sair e não tinha passagem", contou a avó paterna.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A família está revoltada porque a equipe médica apenas pontua que o quadro está estável: "A gente quer conversar com os médicos, mas eles não se dispõem para falara com a gente. Hoje foi qe veio uma e passou cinco minutos conversando com a gente. Só essa que teve paciência e explicou".

De acordo com os sogros, a situações da mulher é bastante frágil mentalmente, pois ela ainda segue internada com a filha: "O sonho dela era chegar nesse hospital, ter a menina e ir para casa. Aí chega aqui e tá grave, gravíssima", lamentou a sogra.

Resposta do Hospital

Em nota, o Hospital da Mulher do Recife diz que a paciente deru entrada no dia 6 e no dia 7 foi inicada a indução, que ocorreu sem intercorrências. Nesse processo a paciente foi monitorada pela equipe médica do hospital. 

O HMR pontua que a aspiração de mecônio, por si só, não é indicação de cesariana, que essa definição está ligada a condição do bebê e que no exame específico intrauterino, realizado na madrugada do dia 9, o resultado foi normal.

Às 8h23 da manhã, do mesmo dia, houve indicação de cesariana, realizada às 8h50. Após o parto, o bebê apresentou desconforto respiratório e hipertensão pulmonar. O recém nascido está na UTI Neonatal e estável, mas inspira cuidados.

Leia também

Bebê morre na Maternidade da Encruzilhada; recém nascido teve braço quebrado durante parto
Descaso na saúde

Bebê morre na Maternidade da Encruzilhada; recém nascido teve braço quebrado durante parto
Ministro da Saúde anuncia novos investimentos para fortalecer atendimento oncológico em hospitais de referência no Recife
PROGRAMA AGORA TEM ESPECIALISTAS

Ministro da Saúde anuncia novos investimentos para fortalecer atendimento oncológico em hospitais de referência no Recife

Compartilhe

Tags